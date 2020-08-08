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Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США

В МИД России объяснили публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями». В то же время советник президента США Роберт О'Брайен заявил, что если данная информация подтвердится, Москва «заплатит определенную цену» за эти действия.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Талибы опровергли сообщения о «сговоре» с Россией

После публикации материала New York Times российское посольство в Вашингтоне сообщило, что из-за этой лживой статьи в соцсетях появились призывы "свести счеты с русскими". Информацию об угрозах дипломаты передали в правоохранительные органы США и Госдеп.
РИА Новости20:10
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Известия

Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США

Известия20:44
Rambler News Service

Спецпредставитель России прокомментировал фейк о «сговоре» России с талибами

Rambler News Service6 августа в 10:44
Газета.Ru

Талибы* отвергли сообщения западных СМИ о «сговоре» с РФ против США

Газета.Ru20:18
РИА Новости

Талибы опровергли сообщения о «сговоре» с Россией

РИА Новости20:10
Евразия Daily

Глава МИД Афганистана: Жаль, что мы не дали талибам достойной альтернативы

Евразия Daily6 августа в 12:55
RT на русском

В Талибане опровергли сообщения СМИ о сговоре с Россией против США

RT на русском20:26
News.ru

Вбросы о сговоре России с талибами не повлияли на статус РФ как посредника

News.ru6 августа в 03:48

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата, и последствия будут хуже, чем от пандемии COVID-19.
РИА Новостивчера в 08:47
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета6 августа в 03:51
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