Талибы отвергли обвинения в убийстве солдат США за деньги России
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Запрещенная в России группировка «Талибан» заявила, что утверждения о «подкупе» Россией талибов для убийства американских солдат в Афганистане ошибочны и безосновательны. Об этом «РИА Новости» сказал официальный представитель политического офиса радикального движения «Талибан» Сухейль Шахин.В источнике
С чего всё началось
Талибы опровергли сообщения о «сговоре» с Россией против США
В публикациях о "подкупе" Россией талибов нет ни слова правды, заявил в телефонном интервью РИА Новости официальный представитель политического офиса радикального движения "Талибан" Сухейль Шахин. По его словам, противники мирного процесса хотят навредить ему и ставят палки в колеса.
РИА Новости20:10
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