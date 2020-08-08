Талибы отвергли обвинения в убийстве солдат США за деньги России

Запрещенная в России группировка «Талибан» заявила, что утверждения о «подкупе» Россией талибов для убийства американских солдат в Афганистане ошибочны и безосновательны. Об этом «РИА Новости» сказал официальный представитель политического офиса радикального движения «Талибан» Сухейль Шахин.