Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Талибы отвергли обвинения в убийстве солдат США за деньги России

Запрещенная в России группировка «Талибан» заявила, что утверждения о «подкупе» Россией талибов для убийства американских солдат в Афганистане ошибочны и безосновательны. Об этом «РИА Новости» сказал официальный представитель политического офиса радикального движения «Талибан» Сухейль Шахин.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Талибы опровергли сообщения о «сговоре» с Россией против США

В публикациях о "подкупе" Россией талибов нет ни слова правды, заявил в телефонном интервью РИА Новости официальный представитель политического офиса радикального движения "Талибан" Сухейль Шахин. По его словам, противники мирного процесса хотят навредить ему и ставят палки в колеса.
РИА Новости20:10
Подробнее о событии
Газета.Ru

Талибы опровергли слухи о сговоре с Россией против США

Газета.Ru03:53
News.ru

Талибы опровергли слухи о «подкупе» их Россией

News.ru01:01
РИА Новости

Талибы опровергли сообщения о «сговоре» с Россией против США

РИА Новости20:10
Коммерсантъ

Талибы назвали публикации о сговоре с Россией саботажем мирного процесса

Коммерсантъ21:59
Известия

Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США

Известия20:44
RT на русском

В «Талибане» опровергли сообщения СМИ о сговоре с Россией против США

RT на русском20:26
РБК

Талибы отвергли обвинения в убийстве солдат США за деньги России

РБК22:55

Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новости07:13
2

В Белоруссии могут заблокировать платформу «Голос» по подсчету голосов

Платформа по альтернативному подсчету голосов на выборах президента Белоруссии "Голос" может быть заблокирована, заявила начальник отдела управления Генеральной прокуратуры республики Марина Попова.
РИА Новости04:18
8

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
1,5K

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ruвчера в 05:52
1,7K

В Ингушетии опровергли гибель чемпиона Азии по вольной борьбе

Спортивный клуб "Кушт" из Ингушетии выступил с заявлением, в котором опроверг сообщения о том, что его участник - борец вольного стиля Муслим Евлоев, становившийся чемпионом Азии, был уничтожен во время прошедшей в республике в ночь на пятницу спецоперации.
РИА Новости06:05