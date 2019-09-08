с чего всё началось

Встреча должна была пройти 8 сентября в загородной резиденции Трампа. Незадолго до самой встречи президент США отменил переговоры и отказался встречаться с талибами и главой Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем. Об этом Трамп сообщил в Twitter.

Трамп отменил переговоры с талибами из-за теракта в Кабуле

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