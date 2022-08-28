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Талибы сообщили, что Россия готова подписать соглашение по поставкам нефти

Правящие Афганистаном талибы (представители запрещенной террористической организации «Талибан») почти заключили с Россией соглашение о закупке нефти и газа.
Коммерсантъ
Как сообщил врио министра торговли и промышленности Нуруддин Азиз, деньги для оплаты нефти и газа будут проходить через третьи страны, так как российские и афганские банки находятся под санкциями.
Коммерсантъ
По данным торгово-инвестиционной палаты Афганистана, объем годового товарооборота между Москвой и Кабулом увеличился до $170 млн.
Коммерсантъ
Страна готова поставлять в Россию полезные ископаемые, изюм и сырье для лекарств.
Коммерсантъ

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Росбалт08:26
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TOLOnews: талибы скоро заключат с Россией соглашение о закупке российских нефти и газа
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