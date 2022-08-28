МВД Австрии не подтверждает распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве украинской гражданки Натальи Вовк - исполнительницы покушения на российскую журналистку Дарью Дугину.
Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге на следующей неделе поддержат приостановку действия соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил в рамках общественного форума "Транзит" в городе Тихань, что расширение антироссийских санкций на сферу энергетики стало главной ошибкой Евросоюза.