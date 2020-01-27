Ответственность за крушение самолета американских ВВС в Афганистане взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России решением Верховного суда в 2003 году).

Талибы взяли ответственность за сбитый над Афганистаном самолет

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