Общество

Вести.RuВести.RuТалибы взяли ответственность за сбитый над Афганистаном самолет

Ответственность за крушение самолета американских ВВС в Афганистане взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России решением Верховного суда в 2003 году).
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