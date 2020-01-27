Общество
Вести.RuТалибы взяли ответственность за сбитый над Афганистаном самолет
Ответственность за крушение самолета американских ВВС в Афганистане взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России решением Верховного суда в 2003 году).
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Происшествия
Житель Польши с криками «я здесь главный» напал на российский грузовик
Житель Польши вырвал дорожный знак и с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик, сообщает портал gorzowianin.pl.
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Шоу-бизнес
Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в насилии
Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в насилии. Между певцами были романтические отношения непродолжительное время.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Политика
Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу
Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
Культура
Детскую передачу закрывают после 45 лет эфира
Популярную программу «АБВГДейка» было решено снять с производства после почти полувековой истории.
Культура
В Манеже стартует выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство»
Авто
Nissan анонсировал новый компактный кроссовер
В линейке Nissan компактный кросс разместится на ступень ниже Kicks.
Здоровье
В Киеве подтвердили случай коронавируса
В Киеве подтвердили случай коронавируса – об этом сообщили в Киевском городском лабораторном центре минздрава Украины.
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Шоу-бизнес
Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл
Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.
Энергетика
Россия может прекратить транзит газа через Польшу
Договор на поставку российского газа в Европу через Польшу заканчивается 18 мая, обсуждать новый договор "Газпром" до сих пор не проявил желания.
Религия
Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
В соцсети пользователи пишут, что священник умер, отслужив Божественную Литургию. Протоиерей скончался во дворе храма прп.
Происшествия
Мужчина оставил двух сыновей в аэропорту Шереметьево
Политика
В Кремле отреагировали на ситуацию с главой Чувашии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предпочёл не давать оценки инцидентам с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, связанным с его высказыванием в адрес журналистов и с историей с вручением ключей от автомобилей МЧС.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Общество
Прокуратура проверяет жалобы водителей скорой помощи Екатеринбурга
В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту публикаций в СМИ о жалобах водителей скорой помощи.
Космос
В SpaceX назвали причину переноса запуска ракеты «Falcon 9»
На сутки перенести запуск ракеты-носителя «Falcon 9» решило руководство американской компании SpaceX, 27 января говорится в сообщении компании в Twitter.
Политика
Путин утвердил новый состав президиума Госсовета
В новый состав президиума вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Теннис
Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
Происшествия
Задолжавший по алиментам 800 тыс. рублей житель Курска сменил пол
Судебные приставы в Курской области нашли должника, который сменил пол, чтобы не платить 800 тыс. рублей алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.
Авто
В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу
Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Политика
Лукашенко принял приглашение Путина посетить парад Победы в Москве
Общество
Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши.
Происшествия
В Киеве экс-командир разведки ДНР открыл огонь по двум полицейским
Украинские правоохранители сообщили, что оперативниками был задержан мужчина, ранивший из травматического пистолета двух человек возле кафе в Киевском Гидропарке.
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь
Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.
Футбол
Шкурин не сможет до лета выступать за ЦСКА под 11-м номером
Новичок ЦСКА Илья Шкурин не сможет играть под 11-м номером, который выбрал при переходе в московский клуб.