Политика

REGNUMREGNUMТаллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий

Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».
Читать в источнике
Комментировать722

Подробнее о событии

В России ответили на призыв Эстонии вернуть «аннексированные территории»

РИА Новости03:08

В Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях

RT на русском02:11

В Совфеде отреагировали на призыв Эстонии «вернуть» часть территории

News.ru03:05

Депутат Госдумы отреагировал на требование Эстонии вернуть землю

Телеканал 360°03:06

Пользователи интернета подкололи эстонского политика за требования вернуть «захваченную» землю: Даже сами эстонцы назвали это чушью

Царьград02:51

Эстония напомнила о требованиях к России вернуть «аннексированные территории»

Коммерсантъвчера в 22:30

В Таллине потребовали вернуть «аннексированные Россией территории»

РБКвчера в 21:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Происшествия

Следователи просят помощи в опознании убитой женщины

Следователи СК просят жителей Саратовской области и других регионов помочь с опознанием женщины, тело которой недавно обнаружили в Волге близ города Вольска.
Saratovnews 02:01
Хоккей

Канадский вратарь «Вегаса» совершил «сейв века»

Матч ТВ 02:52
Армия и оружие

Источником ракетной атаки на Дамаск оказался Израиль

Lenta.ru вчера в 22:23
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Гаджеты

Apple контролирует половину рынка полностью беспроводных наушников-вкладышей

На второе место по поставкам полностью беспроводных наушников-вкладышей вырвалась китайская Xiaomi, которая по итогам третьего квартала 2019-го заняла 9 % мирового рынка в штуках.
3DNews 02:53
Здоровье

Перечислены пять опасных и бесполезных лекарств из домашней аптечки

Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Ugpressa.ru вчера в 11:12
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Политика

В Раде Украине предрекли уничтожение из-за Зеленского

Депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда могут уничтожить страну.
Газета.Ru 02:19
Игры

Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Gmbox.ru вчера в 02:18
Спорт

Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском 03:23
Наука

Ученые назвали главную причину возникновения рака

Российская газета 00:36
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru вчера в 06:46
Общество

Почему ректор Алтайского медуниверситета покинул свой пост

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подписала приказ об увольнении ректора Алтайского государственного медицинского университета Игоря Салдана, сообщают алтайские СМИ.
REGNUM 01:39
Единоборства

Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor 17 ноября в 18:26
Гаджеты

Дешевые смартфоны на Android назвали опасными

Эксперты компании Kryptowire провели закупку 29 моделей смартфонов различных производителей и обнаружили на устройствах 146 различных уязвимостей и шпионских функций.
Российская газета 18 ноября в 09:17
Армия и оружие

Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля

На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
REGNUM 18 ноября в 09:47
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой избавляется от татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой – Денис Шальных обладает пугающей внешностью из-за обилия татуировок на лице и теле.
Bimru.ru 00:25
Происшествия

Адвокат историка Соколова не исключает, что доцент оговорил себя

REGNUM вчера в 06:04
Общество

Forbes перечислил богатейших Instagram-блогеров в РФ

Рейтинг опубликован 20 ноября в журнале Forbes. Подобный список составлен изданием впервые.
REGNUM 02:42
Общество

Уральского политолога оштрафовали за неуважение к власти

Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста и политолога Федора Крашенинникова по административному делу о неуважении к власти из-за поста в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 02:55
Армия и оружие

Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета

Двое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Афганистане.
Известия 00:17
Происшествия

Пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген в Воронежской области

Врач-рентгенолог Семилукской больницы Воронежской области находилась на работе в состоянии сильного опьянения, сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 03:07
Происшествия

Посадившим в поле A321 пилотам вручат звёзды Героев России в Кремле

Пилоты самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые сумели успешно совершить аварийную посадку в кукурузном поле неподалёку от аэропорта Жуковский, будут награждены звёздами Героев России 21 ноября в Кремле.
RT на русском 02:47
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой

Девятилетнюю девочку, пропавшую в кубанском хуторе Родниковском во время прогулки, нашли живой.
ТАСС 03:25
Футбол

Определились 20 участников Евро-2020

Оставшиеся четыре путевки будут разыграны в марте 2020 года между 16 командами, получившими это право благодаря результатам, показанным в Лиге наций.
Советский спорт 00:56
Авто

Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang

К счастью для Ford, его полностью электрические модели по-прежнему имеют право на получение налогового кредита федерального правительства в размере 7500 долларов США.
SpeedMe 17 ноября в 21:56
Космос

Ученый нашел доказательство наличия насекомых на Марсе

Московский Комсомолец 02:17
Шоу-бизнес

Дмитрий Хрусталев вывел жену в свет под дулом пистолета

Дуло оружия он шутя направлял на молодую супругу.
Woman.ru вчера в 11:38
Общество

Космическая отрасль России оказалась под угрозой банкротства

Предприятия российской космической промышленности оказались под угрозой разорения из-за многочисленных штрафов со стороны Минобороны и «Роскосмоса».
Lenta.ru 01:29
Здоровье

Женщины с апноэ сна имеют более высокий риск заболеть онкологией

Низкий уровень кислорода в крови при апноэ может играть важную роль в развитии некоторых типов рака, и у женщин шансы на это выше, чем у мужчин: такие данные приводит группа исследователей Университета Аристотеля (Греция) по итогам работы с 19 000 пациентов.
Pravda.Ru 18 ноября в 01:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное