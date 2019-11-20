Политика
REGNUMТаллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий
Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».
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Эстония напомнила о требованиях к России вернуть «аннексированные территории»
Коммерсантъвчера в 22:30
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Происшествия
Следователи просят помощи в опознании убитой женщины
Следователи СК просят жителей Саратовской области и других регионов помочь с опознанием женщины, тело которой недавно обнаружили в Волге близ города Вольска.
Армия и оружие
Источником ракетной атаки на Дамаск оказался Израиль
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Гаджеты
Apple контролирует половину рынка полностью беспроводных наушников-вкладышей
На второе место по поставкам полностью беспроводных наушников-вкладышей вырвалась китайская Xiaomi, которая по итогам третьего квартала 2019-го заняла 9 % мирового рынка в штуках.
Здоровье
Перечислены пять опасных и бесполезных лекарств из домашней аптечки
Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Политика
В Раде Украине предрекли уничтожение из-за Зеленского
Депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда могут уничтожить страну.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Спорт
Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Общество
Почему ректор Алтайского медуниверситета покинул свой пост
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подписала приказ об увольнении ректора Алтайского государственного медицинского университета Игоря Салдана, сообщают алтайские СМИ.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Гаджеты
Дешевые смартфоны на Android назвали опасными
Эксперты компании Kryptowire провели закупку 29 моделей смартфонов различных производителей и обнаружили на устройствах 146 различных уязвимостей и шпионских функций.
Армия и оружие
Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля
На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой избавляется от татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой – Денис Шальных обладает пугающей внешностью из-за обилия татуировок на лице и теле.
Происшествия
Адвокат историка Соколова не исключает, что доцент оговорил себя
Общество
Forbes перечислил богатейших Instagram-блогеров в РФ
Рейтинг опубликован 20 ноября в журнале Forbes. Подобный список составлен изданием впервые.
Общество
Уральского политолога оштрафовали за неуважение к власти
Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста и политолога Федора Крашенинникова по административному делу о неуважении к власти из-за поста в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета
Двое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Афганистане.
Происшествия
Пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген в Воронежской области
Врач-рентгенолог Семилукской больницы Воронежской области находилась на работе в состоянии сильного опьянения, сообщает телеканал "360".
Происшествия
Посадившим в поле A321 пилотам вручат звёзды Героев России в Кремле
Пилоты самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые сумели успешно совершить аварийную посадку в кукурузном поле неподалёку от аэропорта Жуковский, будут награждены звёздами Героев России 21 ноября в Кремле.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой
Девятилетнюю девочку, пропавшую в кубанском хуторе Родниковском во время прогулки, нашли живой.
Футбол
Определились 20 участников Евро-2020
Оставшиеся четыре путевки будут разыграны в марте 2020 года между 16 командами, получившими это право благодаря результатам, показанным в Лиге наций.
Авто
Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang
К счастью для Ford, его полностью электрические модели по-прежнему имеют право на получение налогового кредита федерального правительства в размере 7500 долларов США.
Космос
Ученый нашел доказательство наличия насекомых на Марсе
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев вывел жену в свет под дулом пистолета
Дуло оружия он шутя направлял на молодую супругу.
Общество
Космическая отрасль России оказалась под угрозой банкротства
Предприятия российской космической промышленности оказались под угрозой разорения из-за многочисленных штрафов со стороны Минобороны и «Роскосмоса».
Здоровье
Женщины с апноэ сна имеют более высокий риск заболеть онкологией
Низкий уровень кислорода в крови при апноэ может играть важную роль в развитии некоторых типов рака, и у женщин шансы на это выше, чем у мужчин: такие данные приводит группа исследователей Университета Аристотеля (Греция) по итогам работы с 19 000 пациентов.