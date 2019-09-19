Здоровье
Газета.RuТалоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике
В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный Минздрав. Как отмечается, нововведение действует уже две недели, оно связано непосредственно с электронной очередью.
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с чего всё началось
В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве. Отмечается, что нововведение появилось в электронной очереди две недели назад.РИА Новости04:26
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