В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве. Отмечается, что нововведение появилось в электронной очереди две недели назад.

с чего всё началось

В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный Минздрав. Как отмечается, нововведение действует уже две недели, оно связано непосредственно с электронной очередью.

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