Здоровье

Газета.RuГазета.RuТалоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике

В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный Минздрав. Как отмечается, нововведение действует уже две недели, оно связано непосредственно с электронной очередью.
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В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить»

В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве. Отмечается, что нововведение появилось в электронной очереди две недели назад.
РИА Новости04:26

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Как пользоваться талоном «просто спросить»

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