Здоровье
Газета.RuТалоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике
В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный Минздрав. Как отмечается, нововведение действует уже две недели, оно связано непосредственно с электронной очередью.
Читать в источнике
Оценить66
с чего всё началось
В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве. Отмечается, что нововведение появилось в электронной очереди две недели назад.РИА Новости04:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Вечерний @Калининград: за спрос бьют, нелетнее озеро, как потратить миллион
Новый Калининград.Ru16:14
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 17:18, Вашингтон
Здоровье
Счетная палата раскритиковала систему помощи инвалидам в России
Бюро МСЭ подчиняются Министерству труда Сколько в России инвалидов К началу 2019 года доля инвалидов составила 8,1% от общего населения России, или 11,947 млн человек, в том числе 5,6% — дети-инвалиды.
РБК 17:00
Экономика
Россия спрячет британцев от их налоговой службы
Великобритания с 2020 года не сможет в автоматическом режиме получать информацию о счетах своих подданных в российских банках, управляющих компаниях, брокерах и депозитариях.
Lenta.ru 12:30
Политика
НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
РБК вчера в 20:44
Теннис
Мария Шарапова призналась, что считает своим домом США
Теннисистка Мария Шарапова откровенно призналась, что считает своим домом США, где проживает уже долгие годы.
Актуальные Новости вчера в 15:04
Космос
Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель
Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33
Политика
Украина назвала дату следующей встречи по газу с Украиной и ЕС
Следующая министерская встреча по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС состоится в 20-х числах октября.
Московский Комсомолец 12:09
Происшествия
Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Кино
Умер французский актер Шарль Жерар
Московский Комсомолец 15:37
Футбол
Хадсон-Одои подписал новый контракт с «Челси»
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои подписал новый пятилетний контракт с лондонским клубом.
Sport24.ru 13:56
Футбол
Матвеев: вина за поражение от «Базеля» лежит на тренерах «Краснодара»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев возложил вину за поражение в матче группового раунда Лиги Европы от «Базеля» (0:5) на плечи своего тренерского штаба.
RT на русском 16:05
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки
После новостей о случившемся с девочкой Лидия попыталась встретиться с ребенком, однако ее не пустили даже в больницу.
Известия вчера в 06:15
Происшествия
В Грозном горит торговый центр «Гранд Парк»
В торговом центре «Гранд Парк» в Грозном произошёл крупный пожар. Сообщается, что огнём охвачено 700 кв. м здания.
RT на русском 14:32
Авто
Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном Touareg
В Сети появились фото нового минивэна Volkswagen Viloran.
Новые автомобили 03:13
Футбол
Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник вчера в 06:55
Футбол
«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа ЛЕ
Футболисты московского ЦСКА уступили болгарскому "Лудогорцу" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 16:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили своих детей с 6-летием
Сегодня свое 6-летие отмечают дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 22:27
Космос
Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором» к МКС
Стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС в конце августа помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс".
РИА Новости 12:07
Политика
Российская разведка собирает данные об атаке на Saudi Aramco
Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября.
ТАСС 15:19
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия 10:28
Экономика
Путину показали модель управления энергосетями Удмуртии
Оптимальная модель управления энергосетевым комплексом Удмуртской Республики, которая может быть внедрена в других российских регионах, была представлена президенту России Владимиру Путину.
ТАСС 15:46
Политика
Путин прилетел в Оренбург на совместные с Киргизией военные учения
В пятницу в Оренбургской области Путин посетит стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» на полигоне Донгуз и встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
РБК 16:36
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России
Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ 07:00
Кино
Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом
На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.
Газета.Ru 13:35
Экономика
Банки атаковали потенциальных заемщиков кредитными предложениями
Российские банки резко активизировались в отношении потенциальных заемщиков, чтобы успеть выдать как можно больше кредитов до 1 октября, сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru 03:35
Кино
Предпоказ фильма «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор
Картина «Гемини» от тайваньского режиссера Энга Ли произвел неизгладимое впечатление на зрителей предпремьерных показов.
iReactor 13:00