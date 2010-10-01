Футбол
ODDS.ru«Тамбов» - «Локомотив»: прогноз и ставка на матч чемпионата России
Дальше последовала выездная виктория в игре с «Сочи» (2:1). Две победы подряд удивили еще больше, но мало кто мог поверить, что «Тамбов» сумеет продолжить серию в Ростове.
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Наука
Экспериментальная вакцина создает антитела для разных штаммов ВИЧ
Защитный механизм широкого действия связан с тем, что антитела связываются с критическими участками вируса, которые не сильно различаются от штамма к штамму, объяснили ученые.
Общество
СМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Общество
Названы новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
В Минздраве сообщили, что новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года.
Общество
Гендиректор «Победы» пожаловался на аэропорт Перми
Топ-менеджер пожаловался, что в прошлом году у "Победы" было около 50 порезов и повреждений шасси, а с начала этого года уже в два раза больше – 104 повреждения.
Происшествия
Мужчина умер в очереди за медсправкой для водительских прав
73-летний мужчина умер в Казани в наркологическом диспансере.
Авто
У Volkswagen появился электрический универсал размером с Audi A6
Размер колесной базы составил 2964 миллиметра. Таким образом, по своим габаритам новинка оказалась схожа с универсалом Audi A6 Avant.
Экономика
Блогеры заработали 3 млрд рублей на рекламных интеграциях в YouTube
За первые восемь месяцев этого года российские инфлюенсеры заработали 3 млрд руб. на размещение рекламных интеграций в своих видео на YouTube.
Общество
В Краснодарском крае оценили возможность запуска электричек в Крым
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти региона прорабатывают возможность запуска электропоездов в Крым по мосту через Керченский пролив.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей
Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Транспорт
Владимир Путин открыл движение по Московскому центральному диаметру
В четверг, 21 ноября, президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по веткам Московских центральных диаметров: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск.
Кино
Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле
Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
Политика
Военную доктрину России могут скорректировать
Совет безопасности может при необходимости предложить президенту скорректировать военную доктрину России, заявил секретарь организации Николай Патрушев.
Армия и оружие
Путин: мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами
Российский лидер отметил, что в разных регионах планеты "не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые".
Футбол
Российский футболист Садаев пропал без вести в Турции
Наука
Ледяные керны помогли проследить два миллиона лет истории атмосферы
Накапливаясь в течение тысяч и миллионов лет, древние ледники сохраняют геохимическую летопись прошлого земной атмосферы.
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
Спорт
Президента ВФЛА Шляхтина отстранили
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Политика
Между Турцией и Крымом возобновят паромное сообщение
Крымский порт "Керчь" и турецкий "Зонгулдак" могут возобновить регулярное паромное сообщение, прерванное два года назад.
Общество
Victoria’s Secret отменяет шоу впервые за 25 лет
Впервые за четверть века шоу показа нижнего белья бренда Victoria's Secret не состоится.
Политика
ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Теннис
Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Карен Хачанов потерпел поражение от Новака Джоковича во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020
Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене.
Происшествия
Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума
Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Авто
Обновленный Chevrolet Trailblazer предлагают дешевле кросса Tracker
Старт продаж намечен на весну 2020-го. Напомним, сейчас в гамме Chevrolet есть две "одноименные" модели Trailblazer.