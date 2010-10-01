Дальше последовала выездная виктория в игре с «Сочи» (2:1). Две победы подряд удивили еще больше, но мало кто мог поверить, что «Тамбов» сумеет продолжить серию в Ростове.

«Тамбов» - «Локомотив»: прогноз и ставка на матч чемпионата России

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