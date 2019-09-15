Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Тамбов» — ЦСКА: Чалов и Нисимура выйдут в стартовом составе армейцев

Сегодня в Саранске состоится матч 9-го тура чемпионата России между «Тамбовом» и ЦСКА. Незадолго до начала встречи стали известные стартовые составы команд.
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«Тамбов» — ЦСКА: Дивеев, Гогуа и Нисимура в стартовом составе

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Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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