РПЛ
BobsoccerТамбов — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
Тамбов
Расстановка 3‑4‑3
88
Шелия
55
Осипенко
27
Грицаенко
58
Ойеволе
2
Рыбин
25
Карасев
92
Чуперка
3
Тетрашвили
77
Костюков
13
Обухов
8
Килин
1
Гилерме
5
Хёведес
27
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
59
Миранчук
6
Баринов
18
Коломейцев
7
Крыховяк
11
Миранчук
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Сегодня вечером 17 тур Российской Премьер-Лиги откроется матчем между "Локомотивом" и "Тамбовом". Игра пройдет в Саранске, где в нынешнем сезоне тамбовский клуб играет домашние матчи. Команды определились с комплектами экипировки, в которых выйдут на сегодняшний матч.
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«Тамбов» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч РПЛ 22 ноября 2019 года
LiveSport.ru19 ноября в 16:07
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