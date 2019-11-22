РПЛ

BobsoccerBobsoccerТамбов — Локомотив 0:0 (1-й тайм)

Тамбов — Локомотив
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Саранск, Мордовия Арена
Тамбов
Расстановка 3‑4‑3
88
Шелия
  
55
Осипенко
  
27
Грицаенко
  
58
Ойеволе
  
2
Рыбин
  
25
Карасев
  
92
Чуперка
  
3
Тетрашвили
  
77
Костюков
  
13
Обухов
  
8
Килин
  
1
Гилерме
  
5
Хёведес
  
27
Серкейра
  
14
Чорлука
  
31
Рыбус
  
59
Миранчук
  
6
Баринов
  
18
Коломейцев
  
7
Крыховяк
  
11
Миранчук
  
19
Эдер
  
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Сегодня вечером 17 тур Российской Премьер-Лиги откроется матчем между "Локомотивом" и "Тамбовом". Игра пройдет в Саранске, где в нынешнем сезоне тамбовский клуб играет домашние матчи. Команды определились с комплектами экипировки, в которых выйдут на сегодняшний матч.
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