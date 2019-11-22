РПЛ
ГТРК МордовияТамбов — Локомотив 2:3 (2-й тайм)
|29′
Гжегож Крыховяк
|34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
|35′
Владимир Обухов
|39′
|46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
|47′
|56′
Гжегож Крыховяк
|65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
|73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
|77′
Тамбов
Расстановка 3‑4‑3
88
Шелия
55
Осипенко
27
Грицаенко
58
Ойеволе
2
Рыбин
48
Часовских
92
Чуперка
3
Тетрашвили
17
Хосонов
13
Обухов
8
Килин
1
Гилерме
5
Хёведес
27
Серкейра
33
Кверквелия
31
Рыбус
59
Миранчук
6
Баринов
18
Коломейцев
7
Крыховяк
2 ×
11
Миранчук
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
В Саранске очередной matchday: ФК «Тамбов» в рамках российской Премьер-лиги сыграет со знаменитым клубом «Локомотив» Москва.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Футболисты «Тамбова-М» примут «Локомотив-М» на стадионе «Локомотив»
Тамбовская жизнь19 ноября в 02:13
«Тамбов» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч РПЛ 22 ноября 2019 года
LiveSport.ru19 ноября в 16:07
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Общество
Сильвио Берлускони попал в больницу
В сообщении штаба Берлускони заявили, что никаких серьёзных травм он не получил.
Армия и оружие
Установлена личность второго участника расправы над солдатом в Сирии
Мать бойца в своих социальных сетях писала, что ее сын был «солдатом удачи» и погиб. Его брат уточнял, что тот умер в Сирии.
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения
Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
Политика
На Украине уволят замминистра за переписку с пранкером
Кроме того, Клитина якобы переписывалась с пранкером Джокером, которому рассказывала о коррупции в транспортной отрасли.
Здоровье
Медики определили неуязвимую перед раком группу крови
После проведенного тщательного исследования медицинские специалисты из Швеции определили группу крови человека, с которой пациенты наименее подвержены развитию онкологических образований в своем организме.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования продлили срок задержания
Решение о продлении на 72 часа срока задержания заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной принял 22 ноября Пресненский суд Москвы, сообщает агентство «Москва».
Гаджеты
Раскрыты главные характеристики новых флагманов Honor
Инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) поделился в Twitter основными характеристиками готовящихся к выходу Honor V30 и V30 Pro.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Футбол
Футболиста из Италии отстранили на неделю за секс в туалете
Вратарь клуба третьей лиги Италии "Реджана" Маттео Вольтолини был дисквалифицирован от выступлений за команду на неделю.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Политика
Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.
Политика
Путин встретится с президентом Азербайджана 20 декабря
Общество
Архив Колчака на аукционе во Франции вызвал ажиотаж
Культура
Вышел сериал «Ничто не случается дважды»
На Первом канале стартовал украинский сериал «Ничто не случается дважды». Премьера многосерийного фильма состоялась 18 ноября.
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о смерти офицера-артиллериста в Донбассе
Командование 15-го реактивного артиллерийского полка сообщило о смерти командира батареи старшего лейтенанта Шацкого.
Общество
Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».
Кино
Российский фильм «Аванпост» вышел в прокат
В прокат вышел фантастический фильм «Аванпост» режиссёра Егора Баранова. Премьера киноленты состоялась 21 ноября.