РПЛ

ГТРК МордовияГТРК МордовияТамбов — Локомотив 2:3 (2-й тайм)

Тамбов — Локомотив
2 – 3
2-й тайм
Чемпионат России
Саранск, Мордовия Арена
29′
Гжегож Крыховяк
34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
35′
Владимир Обухов
39′
46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
47′
56′
Гжегож Крыховяк
65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
77′
В Саранске очередной matchday: ФК «Тамбов» в рамках российской Премьер-лиги сыграет со знаменитым клубом «Локомотив» Москва.
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