В Саранске очередной matchday: ФК «Тамбов» в рамках российской Премьер-лиги сыграет со знаменитым клубом «Локомотив» Москва.

Общество Сильвио Берлускони попал в больницу В сообщении штаба Берлускони заявили, что никаких серьёзных травм он не получил.

Общество Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.

Теннис Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.

Общество Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.

Здоровье Медики определили неуязвимую перед раком группу крови После проведенного тщательного исследования медицинские специалисты из Швеции определили группу крови человека, с которой пациенты наименее подвержены развитию онкологических образований в своем организме.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования продлили срок задержания Решение о продлении на 72 часа срока задержания заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной принял 22 ноября Пресненский суд Москвы, сообщает агентство «Москва».

Гаджеты Раскрыты главные характеристики новых флагманов Honor Инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) поделился в Twitter основными характеристиками готовящихся к выходу Honor V30 и V30 Pro.

Фигурное катание Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Политика Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.

Футбол Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020 Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.