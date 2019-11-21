Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Локомотив» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

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Гаджеты В России изготовили позолоченные наушники Apple за 4,3 миллиона В Российской Федерации из новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro выпустили позолоченную версию устройства под названием Caviar AirPods Gold Edition.

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Политика Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.

Фигурное катание Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.

Общество Софию Ротару хотят лишить звания народной артистки Издание "Телепрограмма" сообщает, что своими действиями Манукян поддержал ведущую «Песни года» Ангелину Вовк, которая выступила против возвращения в Россию Софии Ротару.

Общество Автомобильный двигатель проекта «Кортеж» превратили в авиационный Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) завершил научно-исследовательскую работу по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу института.

Политика ФБК обжалует отказ суда принять его иск к Путину Основанная политиком Алексеем Навальным организация ФБК преследуется начиная с сентября за инкриминируемое ей отмывание денег в размере 1 млрд рублей.

Политика Лондон отказался вернуть Маврикию архипелаг Чагос Джагнот ссылается на майскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над архипелагом Чагос и вернуть его Маврикию в течение полугода.

Кино Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов» Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.