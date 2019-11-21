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ЧемпионатЧемпионат«Тамбов» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Тамбов — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
29′
Гжегож Крыховяк
34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
35′
Владимир Обухов
39′
46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
47′
56′
Гжегож Крыховяк
65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
77′
Владимир Обухов
Хасан Мамтов
87′
90′+2′
Эдер
Брайан Идову
2 фото
Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Локомотив» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
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