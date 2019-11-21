Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Локомотив» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

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