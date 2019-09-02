Футбол
РИА Новости«Тамбов» арендовал у «Краснодара» Грицаенко
Защитник Алексей Грицаенко перешел из "Краснодара" в "Тамбов" на правах аренды, сообщается на сайте тамбовского футбольного клуба. Соглашение 24-летнего футболиста с "Тамбовом" рассчитано до конца текущего сезона. Грицаенко подписал контракт с "Краснодаром" в 2017 году.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 19:36, Вашингтон
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