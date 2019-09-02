Футбол

РБК КраснодарРБК Краснодар«Тамбов» арендовал у «Краснодара» защитника Грицаенко

Защитник футбольного клуба «Краснодар» Алексей Грицаенко оставшуюся часть сезона-2019/20 проведет на правах аренды в ФК «Тамбов». Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Кубани.
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