Футбол
РБК Краснодар«Тамбов» арендовал у «Краснодара» защитника Грицаенко
Защитник футбольного клуба «Краснодар» Алексей Грицаенко оставшуюся часть сезона-2019/20 проведет на правах аренды в ФК «Тамбов». Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Кубани.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 22:59, Вашингтон
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Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
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Разрушительный ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов. Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами.
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Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
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«Ростов» могут выселить с «Ростов-Арены»
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Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
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В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
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Как идёт подготовка к запускам ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный
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