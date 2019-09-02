Футбол
РИА Новости«Тамбов» арендовал у «Краснодара» Грицаенко
Защитник Алексей Грицаенко перешел из "Краснодара" в "Тамбов" на правах аренды, сообщается на сайте тамбовского футбольного клуба. Соглашение 24-летнего футболиста с "Тамбовом" рассчитано до конца текущего сезона. Грицаенко подписал контракт с "Краснодаром" в 2017 году.
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Политика
Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Происшествия
Тигр напал на крестьянина и съел его конечности
Газета.Ru 00:50
Футбол
Мауро Икарди стал игроком «ПСЖ»
Sport24.ru вчера в 17:04
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Политика
Адвокат: обмена заключенными между РФ и Украиной ждать не стоит
«Обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией во вторник ожидать не стоит», – пояснил Рыбин.
ФедералПресс 03:02
Финансы
Индекс РТС превысил 1300 пунктов впервые с 14 августа 2019 года
В последний раз индекс РТС находился выше 1300 пунктов 14 августа 2019 года. Индекс Мосбиржи подрос на 0,33% и достиг 2749,19 пункта.
ТАСС вчера в 04:07
Общество
Трутнев оценил оформление выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил положительные изменения в оформлении павильонов дальневосточных регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:38
Экономика
Промопроизводство замедлило рост
За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Общество
В МИД заявили, что терроризм можно победить только сообща
Терроризм можно победить только сообща, террористов нельзя делить на "плохих" и "не совсем плохих", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с 15-летием теракта в Беслане.
РИА Новости 03:22
Футбол
«Сампдория» оставит «Зенит» без Ригони
Итальянский футбольный клуб "Сампдория" подтвердил факт перехода из "Зенита" 26-летнего полузащитника Эмилиано Ригони.
Neva.Today 01:22
Происшествия
Жительницу Кемерова осудили за убийство преподавателя вуза
Суд приговорил жительницу Кемерова к 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима за убийство преподавателя вуза и кражу.
REGNUM 02:03
Происшествия
Пострадавшая при теракте в Беслане не получила назначенную ЕСПЧ выплату
Россия выплатила почти всем пострадавшим при захвате заложников в Беслане компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
Телеканал 360° 02:09
Армия и оружие
В СКР установили причастность боевика ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ
Российские следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелу 1 сентября сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителя СМИ, сообщила 3 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.
REGNUM 03:00
Общество
Ураган «Дориан» снизился до третьей категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, скорость ветра составляет 195 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
BFM.ru 02:40
Авто
Китайцы вновь клонировали Range Rover
В Поднебесной началась сборка нового кроссовера Canticie, который на первый взгляд является точной копией британского Range Rover.
SpeedMe вчера в 03:57
Происшествия
Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции
Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
РБК вчера в 18:00
Политика
Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с пулей и угрозами
В посольство Южной Кореи в Японии, находящееся в районе Минато-ку, поступило письмо с угрозами и пулей, передает газета «Асахи симбун».
РБК 01:12
Политика
Володин посетит Узбекистан и Казахстан в сентябре
РИА Новости 00:49
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Баскетбол
Сборная России по баскетболу одержала вторую победу подряд на ЧМ-2019
Vprognoze.ru вчера в 17:10
Политика
В Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400
Турция может заключить с Россией контракт на поставку дополнительной партии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
RT на русском вчера в 15:11
Политика
Поклонская прокомментировала развод с мужем
Депутат Государственной думы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала развод со своим мужем.
Капитал страны вчера в 12:17
Общество
Назван самый опасный город России
Опрос проводился в 200 городах разных регионов России, в нем приняли участие 90 тысяч человек.
Lenta.ru 01:37
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В Свердловской области через сутки после открытия развалился мост Филькино, построенный администрацией Серовского городского округа.
Российская газета 03:08
Театры
В Севастополе состоятся спектакли МХАТ имени Горького
Завтра, 3 сентября, на сцене Севастопольского русского драматического театра имени А.В. Луначарского состоится спектакль под названием «Женитьба Белугина».
Ореанда-Новости вчера в 16:29
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Известия вчера в 19:35
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Экономика
«Денежная подушка» государства показала рекордный рост
Растущая «денежная подушка» государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.
РБК 02:04
Происшествия
Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков
РИА Новости вчера в 04:53