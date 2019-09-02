Футбол
РБК Краснодар«Тамбов» арендовал у «Краснодара» защитника Грицаенко
Защитник футбольного клуба «Краснодар» Алексей Грицаенко оставшуюся часть сезона-2019/20 проведет на правах аренды в ФК «Тамбов». Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Кубани.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:01, Вашингтон
Общество
Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан»
Взгляд.ру 01 сентября в 14:30
Экономика
Крупнейшие частные клиники растут благодаря ОМС
Рост составил 70% в годовом сопоставлении, уточнила директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Анна Канунникова и сообщила, что самым востребованным у пациентов с полисом ОМС стало лечение раковых заболеваний: онкохирургия, химиотерапия и онкогематология.
Ведомости вчера в 17:03
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Политика
Президент Эстонии: Вторая мировая закончилась для нас 25 лет назад
Военное обозрение 01 сентября в 22:56
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Экономика
Минкомсвязи не ожидает проблем при четвертой волне перехода на «цифру»
Все регионы четвертой волны готовы к переходу на цифровое вещание, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме замглавы Минкомсвязи России министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
РИА Новости вчера в 23:16
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму
Ранее в августе Гришковец пообещал москвичам теплую осень и позднюю зиму.
Известия вчера в 11:27
Общество
Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане
Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс вчера в 08:21
Происшествия
Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье
В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что обучаемый механик-водитель успешно покинул тонущий танк, однако проводящий занятие опытный контрактник-инструктор "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 01:55
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Анна Седокова: «В школе была уродом»
36-летняя Анна Седокова по праву носит статус секс-символа. Она может похвастаться кукольными чертами лица и весьма пикантными формами тела.
StarHit.ru 00:00
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
Блокада Крыма нанесла экономике Украины большой ущерб, считает экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
РБК 00:51
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском вчера в 19:59
Экономика
«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером
Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости вчера в 18:04
Культура
Депутаты оградят телевидение от интернета
Проблема незаконной трансляции ТВ-контента в интернете будет решена, сообщает DEITA.
Deita.ru 02:00
Общество
Росстат назвал долю работающих женщин в России
В России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин, при том что занятость мужчин составила 67,8%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
RT на русском вчера в 20:34
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Политика
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Политика
Первый президент Крыма вышел из комы
Первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из искусственной комы, сообщила РБК его дочь Марианна Мешкова.
РБК вчера в 14:49
Финансы
Доля краткосрочных вкладов россиян за год упала в полтора раза
Доля краткосрочных банковских вкладов россиян за год снизилась в полтора раза — с 50% до 30%.
Известия вчера в 13:30
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru вчера в 01:38
Политика
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс поддержал Джулиана Ассанжа
Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на митинге в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Вести.Ru 00:09
Интернет
В «Сколково» предложили писать законы с помощью big data
Эксперты «Сколково» предложили использовать big data для оперативной корректировки законодательства, ввести регулирование «цифрового следа» россиян и госконтроль над интернетом вещей.
БИЗНЕС Online 01:52
Театры
В Севастополе состоятся спектакли МХАТ имени Горького
Завтра, 3 сентября, на сцене Севастопольского русского драматического театра имени А.В. Луначарского состоится спектакль под названием «Женитьба Белугина».
Ореанда-Новости вчера в 16:29