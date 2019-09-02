Футбол
РБК Краснодар«Тамбов» арендовал у «Краснодара» защитника Грицаенко
Защитник футбольного клуба «Краснодар» Алексей Грицаенко оставшуюся часть сезона-2019/20 проведет на правах аренды в ФК «Тамбов». Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Кубани.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:28, Вашингтон
Экономика
Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
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Как отмечают ученые, происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году.
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Транспортный налог предложили отменить
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Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии
Партия AfD («Альтернатива для Германии») стала самой популярной партией на востоке страны по итогам выборов в ландтаги (местные парламенты), состоявшихся в воскресенье, 1 сентября.
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Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
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РИА Новости 14:05
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Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
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Форум СМИ России и Китая открылся во Владивостоке
В V форуме СМИ России и Китая участвуют представители ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран.
Интерфакс - Россия 20:21
Армия и оружие
Борисов надеется, что Турция заинтересуется российскими Су-35 и Су-57
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов надеется, что Турция рассмотрит возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, которые ранее показали Реджепу Тайипу Эрдогану на авиасалоне МАКС-2019.
ТК Звезда вчера в 08:16
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Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости 17:17
Общество
Священник испугался магии Гарри Поттера
Lenta.ru 07:54
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова впервые прокомментировала развод
Андрей пока что никак не прокомментировал новость о своем разводе, зато это сделала Мария.
Woman.ru 11:35
Кино
Дудь выпустил трехчасовой фильм про теракт в Беслане
БИЗНЕС Online 03:50
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения внеочередных выборов, сообщает Sky News.
RT на русском 13:30
Общество
Пик паводка в Хабаровском крае придется на 3-4 сентября
Наводнение в Хабаровском крае достигнет своего пика 3-4 сентября в районе Комсомольска-на-Амуре.
Московский Комсомолец 18:01
Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru 13:35
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском 17:51
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
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Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
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Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
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Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
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На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Единоборства
Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби на поединок с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, где 7 сентября будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье.
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В Чехии прекращено расследование по делу премьера Бабиша
Полиция Чехии прекратила расследование по делу премьер-министра Андрея Бабиша.
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