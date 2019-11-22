РПЛ

Известия МордовииИзвестия МордовииСегодня вечером «Тамбов» примет в Саранске московский «Локомотив»

Тамбов — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
29′
Гжегож Крыховяк
34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
35′
Владимир Обухов
39′
46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
47′
56′
Гжегож Крыховяк
65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
77′
Владимир Обухов
Хасан Мамтов
87′
90′+2′
Эдер
Брайан Идову
22 ноября матчем «Тамбов» - «Локомотив» (Москва) стартует 17-й тур Российской Премьер-лиги. В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» сойдутся команды, занимающие 14-е и 2-е место в турнирной таблице. Матч обещает быть интересным с нескольких точек зрения.
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