РПЛ
Нева Спорт«Тамбов» и «Локомотив» откроют 17-й тур РПЛ
|29′
Гжегож Крыховяк
|34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
|35′
Владимир Обухов
|39′
|46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
|47′
|56′
Гжегож Крыховяк
|65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
|73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
|77′
Владимир Обухов
Хасан Мамтов
|87′
|90′+2′
Эдер
Брайан Идову
Тамбов
Расстановка 3‑4‑3
88
Шелия
55
Осипенко
27
Грицаенко
58
Ойеволе
2
Рыбин
48
Часовских
92
Чуперка
3
Тетрашвили
17
Хосонов
9
Мамтов
8
Килин
1
Гилерме
5
Хёведес
27
Серкейра
33
Кверквелия
31
Рыбус
59
Миранчук
6
Баринов
18
Коломейцев
7
Крыховяк
2 ×
11
Миранчук
3
Идову
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
«Тамбов» на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске примет столичный «Локомотив» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить сегодня, 22 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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«Зенит» и «Локомотив» сыграют на выезде: в пятницу стартует 17-й тур РПЛ
РИА Новости21 ноября в 16:10
«Тамбов» и «Локомотив» откроют программу 17-го тура чемпионата России по футболу
ТАСС Спорт21 ноября в 16:44
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