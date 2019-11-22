РПЛ
Онлайн Тамбов.руФК «Тамбов» матчем с «Локомотивом» откроет 17 тур РПЛ
|29′
Гжегож Крыховяк
|34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
|35′
Владимир Обухов
|39′
|46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
|47′
|56′
Гжегож Крыховяк
|65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
|73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
|77′
Владимир Обухов
Хасан Мамтов
|87′
|90′+2′
Эдер
Брайан Идову
Тамбов
Расстановка 3‑4‑3
88
Шелия
55
Осипенко
27
Грицаенко
58
Ойеволе
2
Рыбин
48
Часовских
92
Чуперка
3
Тетрашвили
17
Хосонов
9
Мамтов
8
Килин
1
Гилерме
5
Хёведес
27
Серкейра
33
Кверквелия
31
Рыбус
59
Миранчук
6
Баринов
18
Коломейцев
7
Крыховяк
2 ×
11
Миранчук
3
Идову
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
После паузы на матчи сборных во многих европейских чемпионатах продолжились матчи национальных турниров. И футбольный клуб "Тамбов" откроет 17-й тур РПЛ. 22 ноября "горожане" сыграют в Саранске с "Локомотивом".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит» и «Локомотив» сыграют на выезде: в пятницу стартует 17-й тур РПЛ
РИА Новости21 ноября в 16:10
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 02:39, Вашингтон
Общество
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Происшествия
В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Политика
Москва передала Токио список озабоченностей из-за альянса Японии и США
Москва передала Токио перечень своих озабоченностей, связанных с безопасностью России в связи с военно-политическим альянсом Японии и США.
Общество
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Спорт
Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
Фигурное катание
Фигуристы Степанова и Букин вышли в финал Гран-при в танцах на льду
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, вышли в Финал Гран-при.
Происшествия
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Космос
«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде
«Роскосмос» сообщил об обнаружении сближающегося с Землей ранее неизвестного малого астероида, сопоставимого по размеру с Челябинским метеоритом.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Происшествия
Возле полицейского участка в Колумбии взорвался грузовик
Три человека погибли в результате взрыва заминированного грузовика возле полицейского участка в колумбийском департаменте Каука.
Армия и оружие
В России планируют создать группировки боевых роботов
Авто
Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес
Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Экономика
Эксперты сообщили о резком сокращении случаев подделки карт
Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 году резко снизилось, говорится в исследовании «Тренды карточного фрода 2019», которое подготовили Райффайзенбанк и «Лабораториия Касперского».
Политика
Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.
Теннис
Хачанов и Рублёв вывели Россию в полуфинал Кубка Дэвиса
Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Спорт
Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Ульяновске
Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Ульяновске, еще четверо госпитализированы.
Политика
Депутат Госдумы предложил отправить Украине «посылочку из унитазов»
Толстой отметил, что на кораблях «никто ничего не брал», однако в случае необходимости в России могут собрать украинским коллегам «какую-нибудь посылочку из унитазов».
Авто
Илон Маск представил пикап Tesla Cybertruck, и он сразу стал мемом
Глава компании Tesla Илон Маск представил первый электрический пикап, который тут же стал новым мемом в интернете.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Политика
В Японии открывается двухдневная встреча глав МИД G20
Двухдневная программа заседания министров иностранных дел Группы двадцати начинается в пятницу в японском городе Нагоя (префектура Айти) рядом двусторонних встреч, а также торжественным ужином по случаю открытия мероприятия.
Общество