22 ноября матчем «Тамбов» - «Локомотив» (Москва) стартует 17-й тур Российской Премьер-лиги. В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» сойдутся команды, занимающие 14-е и 2-е место в турнирной таблице. Матч обещает быть интересным с нескольких точек зрения.

Сегодня вечером «Тамбов» примет в Саранске московский «Локомотив»

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