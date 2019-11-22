РПЛ
Известия МордовииСегодня вечером «Тамбов» примет в Саранске московский «Локомотив»
|29′
Гжегож Крыховяк
|34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
|35′
Владимир Обухов
|39′
|46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
|47′
|56′
Гжегож Крыховяк
|65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
|73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
|77′
Владимир Обухов
Хасан Мамтов
|87′
|90′+2′
Эдер
Брайан Идову
Тамбов
Расстановка 3‑4‑3
88
Шелия
55
Осипенко
27
Грицаенко
58
Ойеволе
2
Рыбин
48
Часовских
92
Чуперка
3
Тетрашвили
17
Хосонов
9
Мамтов
8
Килин
1
Гилерме
5
Хёведес
27
Серкейра
33
Кверквелия
31
Рыбус
59
Миранчук
6
Баринов
18
Коломейцев
7
Крыховяк
2 ×
11
Миранчук
3
Идову
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
22 ноября матчем «Тамбов» - «Локомотив» (Москва) стартует 17-й тур Российской Премьер-лиги. В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» сойдутся команды, занимающие 14-е и 2-е место в турнирной таблице. Матч обещает быть интересным с нескольких точек зрения.
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«Зенит» и «Локомотив» сыграют на выезде: в пятницу стартует 17-й тур РПЛ
РИА Новости21 ноября в 16:10
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