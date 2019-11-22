РПЛ

МордовМедиаМордовМедиа«Тамбов» и «Локомотив» встретятся в Саранске

Тамбов — Локомотив
сегодня
в 11:30
Чемпионат России
Стадион «Спартак»
Матч 17 тура Российской премьер-лиги состоится на «Мордовия Арене» в пятницу, 22 ноября. Для болельщиков он обещает быть интересным, а для игроков — очень ответственным.
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LiveSport.ru19 ноября в 16:07
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Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова

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Греф прокомментировал утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку данных 5 тыс. клиентов банка "суровым уроком".
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Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

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