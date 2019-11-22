Матч 17 тура Российской премьер-лиги состоится на «Мордовия Арене» в пятницу, 22 ноября. Для болельщиков он обещает быть интересным, а для игроков — очень ответственным.

«Тамбов» и «Локомотив» встретятся в Саранске

Экономика Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Общество Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.

Политика ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.

Происшествия Бывший директор петербургского «Водоканала» помещен под домашний арест Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 19 января бывшего гендиректора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Политика Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2» Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».

Общество Греф прокомментировал утечку данных клиентов Сбербанка Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку данных 5 тыс. клиентов банка "суровым уроком".

Происшествия В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.