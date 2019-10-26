РПЛ
LiveSport.ru«Тамбов» на своем поле разгромил «Уфу»
В рамках 14-го тура российской Премьер-лиги «Тамбов» на своем поле разгромил «Уфу» — 3:0. Хозяева открыли счет на 12-й минуте, когда Михаил Костюков головой замкнул навес от Антона Килина. На 63-й минуте «волки» удвоили свое преимущество.
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Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино
Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
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Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к российскому оборонному ведомству, сообщал, что ЗРК С-300 «Фаворит» впервые перебросили на границу Таджикистана и Афганистана.
РБК 10:46
Футбол
«Интер» не смог обыграть «Парму»
«Интер» сыграл вничью с «Пармой» в рамках игры 9-го тура чемпионата Италии.
Soccer.ru 13:57
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Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
РИА Новости 12:26
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru вчера в 15:51
Кино
Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»
Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
Телепрограмма вчера в 17:54
Космос
Американский астронавт полетит на МКС вместо японского космонавта
Американский астронавт заменит японского коллегу при следующем запуске российского космического корабля "Союз" на Международную космическую станцию.
РЕН ТВ 08:59
Хоккей
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Команды встречались в рамках регулярного сезона НХЛ, игра завершилась в серии буллитов со счётом 6:5 в пользу «Вашингтона».
Нева Спорт 01:42
Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
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Газета.Ru вчера в 18:00
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии
Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.
Lenta.ru 12:16
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Феттель показал лучший результат во второй практике Гран-при Мексики
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал первым во второй практике перед этапом Гран-при "Формулы-1", который пройдет в мексике.
Газета.Ru вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой
В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН вчера в 03:40
Футбол
Пошел ли Акинфееву на пользу уход из сборной? Отвечает Овчинников
Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал решение основного голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева уйти из сборной России.
Спорт-Экспресс 13:09
Происшествия
Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
ТВ Центр вчера в 08:11
Футбол
Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть на выезде «Нант»
В следующем туре Монако на своем поле сыграет против Сент-Этьена, а Нант на выезде встретится с Бордо.
Советский спорт вчера в 16:38
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Алтайском крае
По уточнённой информации, в двух машинах находились 16 человек. На данный момент число погибших составляет восемь человек.
Ореанда-Новости 01:25
Общество
«МегаФон» создает спецтариф для птиц после разорительных SMS от орлицы
Европейско-Азиатские новости 04:23
Футбол
Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»
Субботняя встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Роман Еременко (41-я и 79-я минуты).
РИА Новости 14:01
Гаджеты
Micron представила «самый быстрый в мире» SSD-накопитель X100
Компания Micron Technology представила свой первый твердотельный накопитель на базе памяти 3D XPoint.
Игромания.ру 01:42
Футбол
«Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории АПЛ
РИА Новости вчера в 18:07
Армия и оружие
Минобороны России отреагировало на планы США оставить военных в Сирии
Минобороны России прокомментировало заявления главы Пентагона Марка Эспера о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии якобы для предотвращения доступа «Исламского государства»* к нефтяным полям.
RT на русском 03:10
Происшествия
Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.
ТАСС 10:44