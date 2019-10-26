РПЛ

LiveSport.ruLiveSport.ru«Тамбов» на своем поле разгромил «Уфу»

В рамках 14-го тура российской Премьер-лиги «Тамбов» на своем поле разгромил «Уфу» — 3:0. Хозяева открыли счет на 12-й минуте, когда Михаил Костюков головой замкнул навес от Антона Килина. На 63-й минуте «волки» удвоили свое преимущество.
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