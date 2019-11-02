РПЛ
LiveSport.ru«Тамбов» на выезде обыграл «Сочи»
В матче 15-го тура Российской Премьер-лиги «Сочи» принимал «Тамбов». Встреча завершилась победой гостей. Счет был открыт на 41-й минуте.
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Происшествия
При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:39
Теннис
Украинка Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
ТАСС Спорт 08:41
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 10:00
Происшествия
На танкере в Находке произошел взрыв
На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Хоккей
«Рейнджерс» победил «Нэшвилл», Панарин отдал голевой пас
Советский спорт 16:37
Общество
Гороскоп на 31 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве
Хватит уже сидеть в одиночестве — вы достаточно пробыли в этом состоянии.
Бугульминская газета 31 октября в 02:00
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК вчера в 13:19
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM 12:47
Политика
Медведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН
Рост товарооборота России со странами АСЕАН демонстрирует положительную динамику несмотря на сложные процессы в мировой экономике и санкции против РФ, однако потенциал для развития делового сотрудничества далеко не исчерпан, объемы взаимной торговли пока не соответствуют возможностям экономик стран, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 19:13
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 18:49
Фигурное катание
Загитова упала и осталась без победы на этапе Гран-при
Другая представительница России Алина Загитова упала во время исполнения произвольной программы и набрала по итогам 216,06 балла, заняв вторую строчку.
Lenta.ru 15:51
Общество
«Роскосмос» назвал причину отказа от «Ангары»
Агентство отмечает, что в настоящее время готовится возобновление летных испытаний семейства ракет «Ангара», которые в «Роскосмосе» называют перспективными.
Lenta.ru 04:05
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Российская газета 18:56
Здоровье
Вероника Скворцова пожаловалась на накопившийся износ ЦРБ
Не преодолев накопившегося износа и технологического отставания районных и центральных районных больниц, поликлиник и амбулаторий не удастся сделать первичное звено здравоохранения доступным и качественным.
Medvestnik.ru 31 октября в 14:57
Шоу-бизнес
Ксении Собчак не терпится переехать в свой новый особняк
Еще совсем недавно известная светская львица Ксения Собчак делилась с поклонниками тем, что у нее в планах постройка нового загородного дома.
ГлобалМСК.ру 12:56
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Общество
HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии
По ее данным, средняя предлагаемая зарплата по всем профобластям — 45288 руб. Подборка "дорогих" вакансий начинается зарплатой от 300 тыс. руб. Заканчивается — от 100 тыс. руб. Самая высокооплачиваемая вакансия - - "ведущий iOS разработчик" — Москва, от 300 тыс. руб. до вычета налогов.
Коммерсантъ 11:41
Политика
Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупать самолеты в России
Премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна готова отказаться от европейских самолетовв пользу российских, если Евросоюз ограничит импорт малайзийского пальмового масла.
Мойка78 10:30
Гаджеты
Redmi выпустил дешевый 40-дюймовый телевизор
The GEEK вчера в 18:45
Происшествия
Строительство водопровода привело к протестам в дагестанском селе
Жители дагестанского села Меусиша провели акции протеста против строительства водопровода вблизи их села.
Кавказский узел 31 октября в 05:33
Политика
Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа
Ранее Еврокомиссия призвала Россию и Украину к скорейшему заключению транзитного контракта.
RT на русском вчера в 07:27
Политика
Журналист Евгений Киселев заявил о побеге Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что его коллега по цеху Аркадий Бабченко покинул Украину.
РЕН ТВ 15:07
Футбол
Борнмут — Манчестер Юнайтед 1:0
В матче 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Борнмуту» со счетом 0:1. Единственный мяч забил 27-летний норвежец Джошуа Кинг.
Спорт-Экспресс 10:21
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru 13:09
Шоу-бизнес
Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Певица Алла Пугачева 2 ноября повторила в Минске свой Кремлевский юбилейный концерт, посвященный 70-летию, но зареклась возвращаться на сцену как минимум 10 лет — до следующего юбилея.
Известия 17:43
Космос
«Спектр-РГ» начнёт выполнение основной научной программы до конца года
Запуск основной научной программы астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» перенесён на декабрь 2019 года, заявил заведующий отделом астрофизики высоких энергий Института космических исследований ИКИ РАН Михаил Павлинский ТАСС.
REGNUM 00:52
Наука
Физики уподобили вспышки сверхновых горению газа
С точки зрения физики процессы, которые называют взрывами, могут значительно отличаться в деталях.
N+1 03:40
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14