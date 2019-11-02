РПЛ
LiveSport.ru«Тамбов» на выезде обыграл «Сочи»
В матче 15-го тура Российской Премьер-лиги «Сочи» принимал «Тамбов». Встреча завершилась победой гостей. Счет был открыт на 41-й минуте.
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РПЛ. «Тамбов» благодаря голу Мелкадзе «Сочи» одержал вторую победу подряд и покинул зону вылета
Бомбардир.рувчера в 11:23
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В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
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