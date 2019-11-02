РПЛ

LiveSport.ruLiveSport.ru«Тамбов» на выезде обыграл «Сочи»

В матче 15-го тура Российской Премьер-лиги «Сочи» принимал «Тамбов». Встреча завершилась победой гостей. Счет был открыт на 41-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Сочи» закончил 1-й круг РПЛ последним, «Ахмат» – в зоне вылета, «Динамо» и «Тамбов» – в зоне стыков

Sports.ruвчера в 13:13

Георгий Мелкадзе: «„Тамбов“ стал играть раскрепощенней»

Sportbox.RUвчера в 13:35

«Тамбов» переиграл «Сочи» и поднялся на 14-ое место в РПЛ

ODDS.ruвчера в 11:23

«Тамбов» обыграл «Сочи» и поднялся на 14-е место в таблице РПЛ

Чемпионатвчера в 11:23

РПЛ. «Тамбов» благодаря голу Мелкадзе «Сочи» одержал вторую победу подряд и покинул зону вылета

Бомбардир.рувчера в 11:23

«Сочи» — «Тамбов»: судья не удалил Померко и не наказал Кудряшова

Спорт-Экспрессвчера в 11:35

«Сочи» — «Тамбов» — 1:2. Видеообзор матча РПЛ

Sport24.ruвчера в 12:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Политика

«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев

Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 18:30
Единоборства

Розенструйк нокаутировал Орловского на 29-й секунде боя в UFC

На 29-й секунде поединка Розенструйк нокаутировал Орловского левым встречным в челюсть.
Спорт-Экспресс вчера в 20:24
Шоу-бизнес

Роза Сябитова рассказала о судьбе «избивавшего» ее экс-супруга

Роза Сябитова рассказала поклонникам о судьбе «избивавшего» ее экс-супруга Юрия Андреева. Ведущая прожила с продюсером около трех лет.
Актуальные Новости 01:22
Политика

WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства

Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.
РИА Новости вчера в 20:43
Авто

Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок в РФ

Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
Автоновости дня вчера в 12:54
Политика

Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России

Во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии прошла двухдневная конференция с Россией, в ходе которой политик заявила о важности снятия санкций с Москвы.
РИА Новости вчера в 23:19
Единоборства

Боксеры Ковалев и Альварес повторно уложились в вес

В субботу Ковалев только со второй попытки уложился в необходимый вес - 79,38 кг, Альварес прошел взвешивание с первой попытки.
ТАСС Спорт 00:10
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс вчера в 03:36
Происшествия

Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском

Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Российская газета 01:21
Футбол

Экспресс на КХЛ от 01.11.2019

Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на хоккей из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Все про Спорт ру 31 октября в 18:54
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 15:51
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК 31 октября в 20:19
Политика

Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны

Правительство Сальвадора приняло решение выдворить из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы, говорится в заявлении администрации сальвадорского президента.
РИА Новости 01:47
Происшествия

В Москве убили начальника Центра «Э» по Ингушетии

vtomske.ru 00:14
Религия

Архиепископию западноевропейских приходов объединили с РПЦ

В пятницу, 1 ноября, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был подписан указ о единстве Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью.
News.ru 01 ноября в 11:14
Хоккей

«Даллас» обыграл «Монреаль» с голами Радулова и Гурьянова

В составе «Далласа» шайбами отметились российские нападающие Александр Радулов (16-я минута в большинстве) и оформивший в матче дубль Денис Гурьянов (39-я буллит, 51-я в большинстве), а также финский защитник Миро Хайсканен (56-я в пустые ворота).
REGNUM 00:24
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел к журналистам

Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 01 ноября в 04:24
Политика

Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»

Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 19:43
Политика

Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии

В ходе выступления перед журналистами перед вылетом на встречу с активистами Республиканской партии в штате Миссисипи, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, как складывается ситуация в Сирии.
РБК вчера в 07:18
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru вчера в 13:09
Армия и оружие

Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю

Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Известия вчера в 22:43
Политика

Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество

Пятеро россиян удостоены японского ордена Восходящего солнца

Вести.Ru вчера в 22:20
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru 01 ноября в 15:24
Кино

Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»

Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv 31 октября в 14:46
Происшествия

В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 13:37
Политика

Украина закрыла небо и судоходство в Черном море из-за военных учений

Киев объявил о закрытии неба и запрете судоходства в северной части Черного моря по причине проведения стрельб.
Экономика сегодня вчера в 10:35
Общество

Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:55
Общество

В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»

В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 03:42
Футбол

Встреча «Зенита» и ЦСКА в Петербурге завершилась ничьей

Народные новости вчера в 15:10
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное