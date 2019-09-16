РПЛ

Матч ТВМатч ТВ«Тамбов» не накажет Григоряна за грубые слова об игре с ЦСКА

Тамбов — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
19′
Седрик Гогуа
44′
Иван Обляков
49′
Седрик Гогуа
Звонимир Шарлия
Валерий Чуперка
72′
Валерий Чуперка
75′
Михаил Костюков
Павел Карасев
79′
79′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
Хызыр Аппаев
Хетаг Хосонов
82′
84′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
85′
Кристиян Бистрович
Сослан Таказов
Андрей Часовских
88′
90′+1′
Хердюр Магнуссен
90′+4′
Хердюр Магнуссен
«Тамбов» не станет наказывать главного тренера команды Александра Григоряна за грубую реплику после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 9-го тура РПЛ. После матча специалист в резкой форме высказался об игре, отметив, что не намерен смотреть ее в повторе.
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