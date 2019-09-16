РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RU«Тамбов» не накажет Григоряна за грубые слова об игре с ЦСКА

Тамбов — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
19′
Седрик Гогуа
44′
Иван Обляков
49′
Седрик Гогуа
Звонимир Шарлия
Валерий Чуперка
72′
Валерий Чуперка
75′
Михаил Костюков
Павел Карасев
79′
79′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
Хызыр Аппаев
Хетаг Хосонов
82′
84′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
85′
Кристиян Бистрович
Сослан Таказов
Андрей Часовских
88′
90′+1′
Хердюр Магнуссен
90′+4′
Хердюр Магнуссен
«Тамбов» не станет наказывать главного тренера команды Александра Григоряна за грубую реплику после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 9-го тура РПЛ. После матча специалист в резкой форме высказался об игре, отметив, что не намерен смотреть ее в повторе.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Руководство «Тамбова» не будет наказывать Григоряна за высказывания после игры с ЦСКА

Спорт-Экспресс06:15

ФК «Тамбов» не будет штрафовать тренера Григоряна за резкие высказывания после игры с ЦСКА

ТАСС07:00

«Тамбов» не накажет Григоряна за грубые слова об игре с ЦСКА

Матч ТВ06:26

«Тамбов» не будет штрафовать Григоряна за высказывания после матча с ЦСКА

Чемпионат06:43

«Тамбов» не будет наказывать Григоряна за реплику про говно после матча с ЦСКА

Sports.ru07:17

«Тамбов» не рассматривает отставку главного тренера Григоряна

Sport24.ru07:23

«Тамбов» не накажет Григоряна за грубые слова об игре с ЦСКА

Sportbox.RU06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 6998 источников, обновлено в 09:15, Вашингтон
Политика

Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Политика

США обвинили Иран в атаках на объекты Saudi Aramco

Госсекретарь США Майк Помпео в Twitter обвинил власти Ирана в организации атак на нефтяные объекты саудовской Saudi Aramco.
Rambler News Service вчера в 02:36
Гаджеты

Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире

Что же касается самого "бюджетного" варианта из новой линейки Apple - iPhone 11 с памятью 64 ГБ, то здесь Россия уступила пальму первенства Норвегии ($947), а сама оказалась на второй строчке ($933).
Газета.Ru 09:04
Происшествия

В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв

Российская газета 08:06
Здоровье

В Оренбурге закрыли на карантин школу №67

С начала нового учебного года прошли только две недели, но в Оренбурге уже закрыли на карантин первое образовательное учреждение.
РИА Оренбуржье 07:39
Политика

Киев останется надежным транзитером газа в ЕС, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что обсудил со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой вопросы энергетического сотрудничества, Киев приложит усилия для надежного обеспечения транзита газа на рынок ЕС.
РИА Новости 07:33
Шоу-бизнес

Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Происшествия

Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве

Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Происшествия

Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье

Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 14 сентября в 13:00
Шоу-бизнес

У Заворотнюк начались тяжелые осложнения

У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
Общество

Сердюков и Васильева завели троих детей, пишут СМИ

Газета.Ru 06:03
Политика

Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет

Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Театры

Дети всем классом посмотрели «Ревизора» со сценой изнасилования

ТЮЗ обещал провести внутреннее расследование и проверить, действительно ли на спектакле было так много детей, как говорят.
Оka.fm 08:30
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости 14 сентября в 19:41
Происшествия

Шумахера выписали из клиники в Париже после экспериментального лечения

РИА Новости 05:14
Политика

В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Кино

Актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» умер от рака

Американский актер, известный по роли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», Брайан Терк умер на 50-м году жизни, пишет The Sun в понедельник, 16 сентября.
Известия 06:58
Происшествия

Иранские военные заявили о задержании судна с контрабандным топливом

RT на русском 08:58
Кино

Умер артист «Ленкома» Юрий Колычев

ТАСС 07:00
Энергетика

Новак оценил ситуацию на рынке нефти после атак на Saudi Aramco

Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал, что дефицит на рынке нефти, который, возможно, возникнет после ситуации в Саудовской Аравии, может быть покрыт за счет мировых коммерческих нефтяных запасов.
ТК Звезда 06:14
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Спорт

Эш Кетчум впервые за 22-летнюю историю сериала стал чемпионом Лиги покемонов

Накануне произошло историческое событие: главный герой мультсериала «Покемон» Эш Кетчум наконец-то осуществил свою мечту и стал чемпионом Лиги покемонов.
Gmbox.ru 06:36
Политика

Киев объяснил выдачу России свидетеля по делу MH17

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью "Би-би-си Украина" прокомментировал выдачу Москве свидетеля по делу о крушении над Донбассом малазийского Boeing рейса МН17 Владимира Цемаха, несмотря на требование нидерландской стороны.
Московский Комсомолец 08:20
Политика

В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих

Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
Московский Комсомолец 06:57
Шоу-бизнес

Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон уверена, что ее мама беременна

На днях во время переменки принцесса по секрету рассказала своим подружкам, что ее мама беременна.
Телепрограмма 06:20
Политика

В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru вчера в 03:55
Музыка

Юрий Шевчук снялся в клипе в защиту башкирских шиханов

Реальное время 03:22
Наука

Ученые назвали причину неизбежного набора веса с возрастом

RuNews24.ru 14 сентября в 11:43
Культура

Невзоров назвал ту мощную силу Кремля, которая является «гораздо большей опорой режиму, чем всякая Росгвардия»

Невзоров уверен, что они все понимают про несправедливость в обществе и прочие проблемы, но будут стоять за режим до конца: Притом, что все эти люди, они все понимают про несправедливость, про подлость, про Жукова, про Сирию, про Крым, про выборы, про пропаганду.
Ваши новости 05:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное