РПЛ

Советский спортСоветский спорт«Тамбов» обыграл «Ростов» благодаря дублю Мелкадзе

В матче десятого тура российской премьер-лиги Тамбов в Саранске одержал волевую победу над Ростовом 2:1. Счет на 27-й минуте открыл форвард гостей Элдор Шомуродов. Победу хозяевам принес Георгий Мелкадзе, отличившийся на 38-й и 61-й минутах.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дубль Мелкадзе принес «Тамбову» волевую победу над «Ростовом»

Спорт-Экспресс13:53

«Тамбов» сенсационно обыграл «Ростов»

ODDS.ru13:53

Последний клуб Премьер-Лиги «Тамбов» победил лидера - «Ростов» сенсационно уступил 1:2

Комсомольская правда13:52

«Тамбов» обыграл «Ростов» благодаря дублю Мелкадзе

Советский спорт13:56

«Ростов» потерпел поражение в матче с «Тамбовом»

Чемпионат13:53

«Ростов» Карпина получил двушку от Мелкадзе и отпустил «Зенит». Да, от Мелкадзе. Серьезно

Sport24.ru13:55

«Тамбов» — «Ростов»: какой выбор будет оптимальным?

Все про Спорт рувчера в 08:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:26, Вашингтон
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Футбол

«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0

Российская газета 14:03
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия

Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru 10:30
Происшествия

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС 13:00
Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

РБК 14:18
Футбол

«Ахмат» упустил победу над «Крыльями Советов»

Вестник Кавказа 11:58
Армия и оружие

Попадание «Искандера-М» по цели сняли на видео

Министерство обороны РФ опубликовало кадры тренировочного удара ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане во время учений "Центр-2019".
Российская газета 19 сентября в 22:50
Общество

5-летнего мальчика призвали в армию на Украине

Газета.Ru 09:55
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия

Двое российских военных ранены в Таджикистане

Газета.Ru 13:20
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Общество

Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО — в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе — в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.
РИА Новости вчера в 00:12
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Албании

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 6 км от албанского города Дуррес. Об этом сообщили в Геологической службе США.
RT на русском 11:05
Политика

WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине

Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Армия и оружие

Генштаб Украины разрабатывает план разведения сил в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о том, что генеральный штаб вооруженных сил Украины разрабатывает план разведения сил от линии разграничения в Донбассе.
iReactor 07:58
Волейбол

Волейболисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Мужская сборная России по волейболу победила команду Греции в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в четырех странах.
РИА Новости 12:53
Футбол

Лунин, Малиновский, Зинченко и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на матчи с Португалией и Литвой

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко огласил заявку национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.
Бомбардир.ру 01:56
Происшествия

Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

Известия 13:53
Происшествия

В Таиланде найдены мертвыми гражданин России и его питбуль

Вести.Ru 14:13
Гаджеты

В России стартовали продажи новых iPhone

В пятницу, 20 сентября, в России стартовали продаже. В связи с этим ритейлер re:Store открылся раньше.
RuNews24.ru вчера в 02:15
Политика

Эрдоган допустил покупку Patriot у США

Газета.Ru 12:13
Происшествия

В Крыму загорелся мужской монастырь

РБК 12:13
Кино

Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Экспресс газета вчера в 10:38
Происшествия

Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Политика

Меланья Трамп не справилась с ножницами на церемонии

Сама же первая леди США поступила в неловкой ситуации как подиумная модель: рассмеялась и сделала вид, что ничего страшного не произошло - из положения супруга Трампа вышла, отстегнув один конец ленты от стойки и с улыбкой помахав собравшимся гигантскими предательскими ножницами.
Газета.Ru 13:56
Кино

Новый фильм «Гемини» с Уиллом Смитом поразил публику

Экспресс газета вчера в 10:26
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Здоровье

Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату

РИА Новости 13:28
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное