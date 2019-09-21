РПЛ
MetaratingsДубль Мелкадзе помог «Тамбову» обыграть «Ростов»
Павел Карасев
|8′
|27′
Эльдор Шомуродов
Георгий Мелкадзе
|38′
Георгий Мелкадзе
|62′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
|65′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
|66′
|79′
Данил Глебов
Александр Долгов
|88′
Хорен Байрамян
Данила Ведерников
Павел Карасев
Владислав Кулик
|89′
Гурам Тетрашвили
|90′
|90′+1′
Александр Долгов
|90′+2′
Эльдор Шомуродов
Георгий Шелия
|90′+4′
Тамбов
Расстановка 4‑5‑1
88
Шелия
2
Рыбин
58
Ойеволе
30
Таказов
3
Тетрашвили
14
Аппаев
27
Грицаенко
7
Чернышов
55
Осипенко
6
Кулик
13
Обухов
1
Бабурин
34
Козлов
6
Сигурдссон
78
Чистяков
28
Чернов
11
Ионов
47
Долгов
7
Еременко
8
Попов
4
Ведерников
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
«Тамбов» в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги принимал «Ростов». Номинальные хозяева получили отличный шанс выйти вперёд на 15-й минуте, но Костюков не смог реализовать пенальти. За такую ошибку наказал «Тамбов» лучший бомбардир РПЛ Элдор Шомуродов, который забил свой восьмой мяч в сезоне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 03:00
Футбол
Фанаты создали петицию к РФС по поводу незасчитанного гола Дзюбы
RT на русском 17:12
Происшествия
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье, 14 человек пострадали, сообщает CNN Turk в субботу.
Интерфакс 12:10
Происшествия
Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек
Число задержанных в Париже, где в субботу проходят акции "желтых жилетов" и шествие в защиту климата, превысило 150 человек.
РИА Новости 11:29
Происшествия
В Албании при землетрясении были ранены более 40 человек
Более 40 человек ранены, не менее десяти зданий разрушены в результате землетрясения в Албании, сообщает издание iefimerida.gr со ссылкой на албанские СМИ.
РИА Новости 13:09
Кино
Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 06:03
Армия и оружие
Стало известно об оружии РФ, способном отразить ядерный удар США
Стало известно о таком российском оружии, которое способно уничтожить территорию противника даже в случае уничтожения ядерных сил РФ при первом ядерном ударе.
РЕН ТВ 17:10
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Происшествия
Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир
"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
РИА Новости 14:03
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Автоспорт
Риккардо исключён из протокола квалификации
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.
Чемпионат 15:10
Культура
Шустер подаст в суд на Коломойского
Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru 06:08
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 14:27
Авто
Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России
21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня 19 сентября в 08:39
Общество
Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО — в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе — в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.
РИА Новости вчера в 00:12
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
RT на русском 19 сентября в 05:49
Экономика
Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости 06:51
Шоу-бизнес
Евгений Кузин и Александра Артемова стали родителями
Во второй раз Кузин отправился в ЗАГС через шесть лет. Официально мужем и женой с Александрой Артемовой они стали в 2017 году.
Wday.ru вчера в 03:41
Футбол
«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Гранады» в матче пятого тура испанской Примеры.
RT на русском 17:26
Политика
Дональд Трамп назначил нового советника по нацбезопасности
10 сентября стало известно об отставке советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
Говорит Москва 18 сентября в 10:23
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Волейбол
Сборная России победила Словению на чемпионате Европы по волейболу 3:0
12 тысяч словенских болельщиков – не проблема для сборной России по волейболу, которая разнесла хозяев со счётом 3:0. Сборной России предстояло провести заключительный матч группового этапа чемпионата Европы.
Чемпионат 18 сентября в 13:30
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU вчера в 12:38
Происшествия
В Москве нашли пропавшую юную теннисистку из Абхазии
RT на русском 15:23
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Политика
Порошенко заявил о готовности к встрече с Зеленским
Бывший лидер Украины Петр Порошенко в субботу в эфире «Пятого канала» сообщил о готовности к встрече с нынешним президентом Владимиром Зеленским.
Политика Сегодня 15:40