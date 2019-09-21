РПЛ

MetaratingsMetaratingsДубль Мелкадзе помог «Тамбову» обыграть «Ростов»

Тамбов — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
Павел Карасев
8′
27′
Эльдор Шомуродов
Георгий Мелкадзе
38′
Георгий Мелкадзе
62′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
65′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
66′
79′
Данил Глебов
Александр Долгов
88′
Хорен Байрамян
Данила Ведерников
Павел Карасев
Владислав Кулик
89′
Гурам Тетрашвили
90′
90′+1′
Александр Долгов
90′+2′
Эльдор Шомуродов
Георгий Шелия
90′+4′
«Тамбов» в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги принимал «Ростов». Номинальные хозяева получили отличный шанс выйти вперёд на 15-й минуте, но Костюков не смог реализовать пенальти. За такую ошибку наказал «Тамбов» лучший бомбардир РПЛ Элдор Шомуродов, который забил свой восьмой мяч в сезоне.
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