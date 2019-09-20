В матче десятого тура российской премьер-лиги Тамбов в Саранске одержал волевую победу над Ростовом 2:1. Счет на 27-й минуте открыл форвард гостей Элдор Шомуродов. Победу хозяевам принес Георгий Мелкадзе, отличившийся на 38-й и 61-й минутах.

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