РПЛ

Советский спортСоветский спорт«Тамбов» обыграл «Ростов» благодаря дублю Мелкадзе

В матче десятого тура российской премьер-лиги Тамбов в Саранске одержал волевую победу над Ростовом 2:1. Счет на 27-й минуте открыл форвард гостей Элдор Шомуродов. Победу хозяевам принес Георгий Мелкадзе, отличившийся на 38-й и 61-й минутах.
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