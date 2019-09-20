РПЛ
Советский спорт«Тамбов» обыграл «Ростов» благодаря дублю Мелкадзе
В матче десятого тура российской премьер-лиги Тамбов в Саранске одержал волевую победу над Ростовом 2:1. Счет на 27-й минуте открыл форвард гостей Элдор Шомуродов. Победу хозяевам принес Георгий Мелкадзе, отличившийся на 38-й и 61-й минутах.
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В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
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Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу вручил ключи от квартир членам экипажа аэробуса А321 "Уральских авиалиний", сумевших посадить аварийный самолет на поле в Подмосковье.
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В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму
В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
Sputnik Литва вчера в 12:05
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
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Порошенко заявил, что готов встретиться с Зеленским
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов ко встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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РИА Новости 07:48
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Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
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Например, свекла оказывает положительное действие на работу органов сердечно-сосудистой системы.
Соловей.Инфо 05:17
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Правительство одобрило повышение МРОТ с 1 января
Кабинет министров РФ одобрил законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей, передает ТАСС.
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Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
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РИА Новости 19 сентября в 16:45
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Даниил Квят: «Ожидаю тяжелую гонку в воскресенье»
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Avia.pro вчера в 04:57
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Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52
В результате двойного землетрясения в Албании пострадали 52 человека. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
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