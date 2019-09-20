РПЛ

Советский спортСоветский спорт«Тамбов» обыграл «Ростов» благодаря дублю Мелкадзе

Тамбов — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
Павел Карасев
8′
27′
Эльдор Шомуродов
Георгий Мелкадзе
38′
Георгий Мелкадзе
62′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
65′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
66′
79′
Данил Глебов
Александр Долгов
88′
Хорен Байрамян
Данила Ведерников
Павел Карасев
Владислав Кулик
89′
Гурам Тетрашвили
90′
90′+1′
Александр Долгов
90′+2′
Эльдор Шомуродов
Георгий Шелия
90′+4′
В матче десятого тура российской премьер-лиги Тамбов в Саранске одержал волевую победу над Ростовом 2:1. Счет на 27-й минуте открыл форвард гостей Элдор Шомуродов. Победу хозяевам принес Георгий Мелкадзе, отличившийся на 38-й и 61-й минутах.
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