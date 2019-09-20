РПЛ
Советский спорт«Тамбов» обыграл «Ростов» благодаря дублю Мелкадзе
Павел Карасев
|8′
|27′
Эльдор Шомуродов
Георгий Мелкадзе
|38′
Георгий Мелкадзе
|62′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
|65′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
|66′
|79′
Данил Глебов
Александр Долгов
|88′
Хорен Байрамян
Данила Ведерников
Павел Карасев
Владислав Кулик
|89′
Гурам Тетрашвили
|90′
|90′+1′
Александр Долгов
|90′+2′
Эльдор Шомуродов
Георгий Шелия
|90′+4′
Тамбов
Расстановка 4‑5‑1
88
Шелия
2
Рыбин
58
Ойеволе
30
Таказов
3
Тетрашвили
14
Аппаев
27
Грицаенко
7
Чернышов
55
Осипенко
6
Кулик
13
Обухов
1
Бабурин
34
Козлов
6
Сигурдссон
78
Чистяков
28
Чернов
11
Ионов
47
Долгов
7
Еременко
8
Попов
4
Ведерников
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
В матче десятого тура российской премьер-лиги Тамбов в Саранске одержал волевую победу над Ростовом 2:1. Счет на 27-й минуте открыл форвард гостей Элдор Шомуродов. Победу хозяевам принес Георгий Мелкадзе, отличившийся на 38-й и 61-й минутах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Последний клуб Премьер-Лиги «Тамбов» победил лидера - «Ростов» сенсационно уступил 1:2
Комсомольская правда13:52
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 23:38, Вашингтон
Армия и оружие
Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами
Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами по жизненно важным объектам, если Эр-Рияд не прекратит бомбардировки районов, контролируемых йеменскими повстанцами.
РИА Новости 17:07
Шоу-бизнес
Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»
Вечерний курьер 01:47
Происшествия
Сторонники якутского шамана: Александр Габышев признан вменяемым
Znak.com вчера в 06:05
Политика
На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек
Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Политика
Трамп давил на Зеленского для расследования против сына Байдена
Президент США Дональд Трамп оказывал давление на лидера Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора, требуя начала расследования в отношении сына бывшего кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена.
РЕН ТВ вчера в 16:21
Происшествия
Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
РБК 21:13
Футбол
«Витесс» Слуцкого возглавил голландский чемпионат
Голландский "Витесс", возглавляемый отечественным специалистом Леонидом Слуцким, победил "Фортуну" в седьмом туре чемпионата Голландии со счетом 4:2.
Газета.Ru 17:30
Авто
Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada
На днях «АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию #Сlub для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus, но цены и комплектации так и не раскрыл.
Автоновости дня 08:38
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru 21:58
Армия и оружие
В ЛНР заявили об обстреле из гранатометов со стороны силовиков
Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
РИА Новости 12:33
Музыка
Алла Пугачева подвергла критике Ксению Собчак
Российская певица Алла Пугачева подвергла жесткой критике Ксении Собчак, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:11
Армия и оружие
Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке
Зариф негативно высказался о наращивании контингента США в свете решения об отправке дополнительных войск на Ближний Восток, которые будут переброшены в Саудовскую Аравию.
Экономика сегодня 23:11
Политика
В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС
В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
Известия 18:28
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 03:00
Происшествия
В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС 13:00
Политика
На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия вчера в 14:33
Транспорт
В ООН призвали брать пример в сфере транспорта с СССР
В преддверии Всемирного дня без автомобиля в ООН призвали страны мира сократить число машин за счет развития инфраструктуры общественного транспорта, а пример брать в этом вопросе посоветовали с Советского Союза.
Известия 21:19
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Происшествия
Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости 22:41
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Происшествия
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости 08:06
Авто
Daimler прекратил разработку новых двигателей внутреннего сгорания
Тарантас Ньюс вчера в 07:03
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила рекорды Загитовой на турнире в Братиславе
Напомним, предыдущие рекорды принадлежали Алине Загитовой, которая набрала на соревнованиях 158,50 балла в произвольной программе и 238,43 — по сумме.
ФАН 08:46
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК 17:38
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26