РПЛ
Коммерсантъ«Тамбов» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты «Тамбова» обыграли «Сочи» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Сочи встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
ИА InterMedia вчера в 16:54
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru вчера в 15:24
Политика
Соловьев заявил, что Украину пытаются лишить транзита газа
Известный телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Украину пытаются лишить транзита газа.
iReactor 20:51
Экономика
Медведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН
Рост товарооборота России со странами АСЕАН демонстрирует положительную динамику несмотря на сложные процессы в мировой экономике и санкции против РФ, однако потенциал для развития делового сотрудничества далеко не исчерпан, объемы взаимной торговли пока не соответствуют возможностям экономик стран, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 19:13
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском 17:46
Экономика
Клиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1%
Во втором случае ставка снизится гораздо сильнее, максимальная скидка может составить 4 п.п. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по госпрограмме, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 5,3%.
РБК вчера в 06:47
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Пользователям Сети продемонстрировали тюнингованный внедорожник УАЗ-3151, который можно назвать, пожалуй, одним из самых ярких проектов частных ателье.
Pnzdrive 12:31
Происшествия
При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:39
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском вчера в 09:20
Спорт
Елистратов победил на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в США
В Солт-Лейк-Сити (США) на этапе Кубка мира по шорт-треку прошел финал на дистанции 1500 метров у мужчин.
Матч ТВ 18:59
Авто
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани 04:48
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Российская газета 18:56
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 19:14
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Политика
Источник сообщил о переносе запуска навигационного спутника «Глонасс»
Запуск навигационного спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк, намечавшийся на 2 декабря, отложен на неделю, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:21
Технологии
Назвали разрешенное время использования гаджетов для молодежи
Как сообщает ToDay News Ufa, в РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета советуют юношам и девушкам пользоваться различными электронными устройствами не более трех часов в день.
ToDay News Ufa 03:37
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Телеканал RTVI 31 октября в 04:38
Игры
Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены
Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Игромания.ру 07:22
Политика
Путин предостерег о дефиците квалифицированных кадров в России
Проблема подготовки квалифицированных кадров для России стоит крайне остро.
Москва 24 вчера в 13:56
Происшествия
В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
РИА Новости 03:01
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 18:49
Общество
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США
Компания Airbnb, являющаяся крупнейшим оператором сервиса по аренде жилья, запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок.
News.ru 20:04
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 31 октября в 09:33
Политика
Трамп ожидает визита Зеленского в Белый дом
Президент США Дональд Трамп заявил, что с удовольствием принял бы украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме.
RT на русском 20:21
Шоу-бизнес
Вера Брежнева в костюме кошки всю ночь приставала к женщинам в баре
Во время встречи Хэллоуина в столичном баре G, Вера Брежнева была одета в костюм женщины-кошки.
ИнфоСМИ 10:15
Политика
Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Газета.Ru 19:43
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru 13:09
Наука
Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе
Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.
Хайтек+ 07:05