РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Тамбов» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты «Тамбова» обыграли «Сочи» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Сочи встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
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РИА Новости 31 октября в 09:33
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