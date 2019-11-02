РПЛ
Интерфакс-Спорт«Тамбов» обыграл «Сочи» в матче Российской премьер-лиги
Футболисты "Тамбова" добились победы в выездном матче над ФК "Сочи" в 15 туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Результат встречи, прошедшей в Сочи, - 2:1 в пользу "Тамбова". За гостей отличились Михаил Костюков (41-я минута) и Георгий Мелкадзе (56).
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ТАСС вчера в 18:33
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В акватории порта Находка возобновлены поиски пропавшего после взрыва на танкере "Залив Америка" члена экипажа судна, приостановленные на ночь.
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PolitOnLine.Ru 01 ноября в 07:07