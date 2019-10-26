РПЛ
Коммерсантъ«Тамбов» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Футболисты "Тамбова" победили "Уфу" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0. Голы забили: Костюков (12), Обухов (63) и Ойеволе (66). Матч состоялся в Саранске, где «Тамбов» проводит домашние игры.
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