Полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка получил красную карточку в игре против ЦСКА. Футболист был удален на 72-й минуте игры.

«Тамбов» остался в меньшинстве в игре с ЦСКА

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