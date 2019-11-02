РПЛ
МК-Спорт«Тамбов» обыграл в гостях «Сочи» в матче РПЛ
Футбольный клуб "Тамбов" одержал победу над "Сочи" в гостевом матче 15-го тура российской премьер-лиги (РПЛ).
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Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Экономика
В Донецке опровергли сообщения украинских СМИ о прекращении выплат пенсий лицам, не имеющих паспортов ДНР
Распространяемые в некоторых украинских изданиях сведения о якобы запланированном в ДНР с будущего года прекращении пенсионных выплат гражданам, не имеющих паспортов республиканского образца, абсолютно не соответствуют действительности.
Общество
Жителю Германии удалили самый длинный в мире зуб
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Водителям частных грузовых машин и автобусов с 1 ноября 2019 года установили штрафы за эксплуатацию автомобиля без тахографа или их блокировку.
Экономика
Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов
Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак прилетел в Москву ради дочери
Ани Лорак не раз заявляла, что развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым она прожила 14 лет, стал для нее мучительным.
Происшествия
Житель Саратова задержал педофила за попытку похитить его дочь
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
Политика
Украина закрыла небо и судоходство в Черном море из-за военных учений
Киев объявил о закрытии неба и запрете судоходства в северной части Черного моря по причине проведения стрельб.
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Политика
Медведев отметил растущий интерес к сотрудничеству со странами ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью газете Bangkok Post, расшифровка которого опубликована на сайте правительства, отметил, что интерес к сотрудничество со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) растет.
Экономика
Глава ПФР пообещал повысить пенсии на 18%
Дроздов обосновал это тем, что Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР, где заложено, что пенсия растёт выше инфляции и за три года вырастает на 18%.
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
Армия и оружие
НАТО раскритиковало премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии
В материале отмечается, что Борисов «сыграл ключевую роль» в доставке российского вооружения на учения в Сербию.
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
Космос
Телескоп снял символ Хэллоуина на краю Галактики
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Единоборства
Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жёсткого ублюдка»
Бойцы полусреднего веса поборются за неофициальный пояс «самого жёсткого ублюдка», так называемый титул BMF.
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров
Проблема подготовки квалифицированных кадров является острой для России, без принятия мер к концу 2030 года их дефицит составит около трех миллионов человек, что в свою очередь может привести к многомиллиардным потерям для экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками WorldSkills Hi-Tech-2019.
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Футбол
«Барселона» уступила в гостях «Леванте»
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.