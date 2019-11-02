Футбольный клуб "Тамбов" одержал победу над "Сочи" в гостевом матче 15-го тура российской премьер-лиги (РПЛ).

«Тамбов» обыграл в гостях «Сочи» в матче РПЛ

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