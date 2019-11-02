РПЛ

МК-СпортМК-Спорт«Тамбов» обыграл в гостях «Сочи» в матче РПЛ

Футбольный клуб "Тамбов" одержал победу над "Сочи" в гостевом матче 15-го тура российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Тамбов» переиграл «Сочи» и поднялся на 14-ое место в РПЛ

ODDS.ru11:23

«Тамбов» на выезде обыграл «Сочи»

LiveSport.ru11:35

«Сочи» — «Тамбов»: судья не удалил Померко и не наказал Кудряшова

Спорт-Экспресс11:35

Мелкадзе забил за «Тамбов» 4 мяча в 6 играх

Sports.ru11:30

«Сочи» — «Тамбов» — 1:2. Видеообзор матча РПЛ

Sport24.ru12:02

ФК «Тамбов» обыграл «Сочи» и поднялся на 14 место в РПЛ

Онлайн Тамбов.ру11:30

«Тамбов» обыграл «Сочи» и поднялся на 14-е место в таблице РПЛ

Чемпионат11:23
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:49, Ашберн
Происшествия

В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

Газета.Ru 13:37
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС 18:33
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru 13:09
Политика

Журналист Евгений Киселев заявил о побеге Бабченко с Украины

Известия 15:28
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru вчера в 02:40
Экономика

В Донецке опровергли сообщения украинских СМИ о прекращении выплат пенсий лицам, не имеющих паспортов ДНР

Распространяемые в некоторых украинских изданиях сведения о якобы запланированном в ДНР с будущего года прекращении пенсионных выплат гражданам, не имеющих паспортов республиканского образца, абсолютно не соответствуют действительности.
Newvz.ru 31 октября в 03:25
Происшествия

При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

Газета.Ru 12:39
Общество

Жителю Германии удалили самый длинный в мире зуб

Life.ru вчера в 12:43
Транспорт

В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Водителям частных грузовых машин и автобусов с 1 ноября 2019 года установили штрафы за эксплуатацию автомобиля без тахографа или их блокировку.
Автоновости дня вчера в 22:28
Экономика

Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов

Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.
Lenta.ru 19:19
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК 31 октября в 20:19
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак прилетел в Москву ради дочери

Ани Лорак не раз заявляла, что развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым она прожила 14 лет, стал для нее мучительным.
Комсомольская правда 08:35
Происшествия

Житель Саратова задержал педофила за попытку похитить его дочь

Московский Комсомолец 08:53
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском 17:46
Политика

Украина закрыла небо и судоходство в Черном море из-за военных учений

Киев объявил о закрытии неба и запрете судоходства в северной части Черного моря по причине проведения стрельб.
Экономика сегодня 10:35
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Политика

Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Вести.Ru 14:21
Политика

Медведев отметил растущий интерес к сотрудничеству со странами ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью газете Bangkok Post, расшифровка которого опубликована на сайте правительства, отметил, что интерес к сотрудничество со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) растет.
РБК 22:43
Экономика

Глава ПФР пообещал повысить пенсии на 18%

Дроздов обосновал это тем, что Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР, где заложено, что пенсия растёт выше инфляции и за три года вырастает на 18%.
REGNUM вчера в 07:05
Единоборства

Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Армия и оружие

НАТО раскритиковало премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии

В материале отмечается, что Борисов «сыграл ключевую роль» в доставке российского вооружения на учения в Сербию.
ГЛАС.RU вчера в 09:17
Общество

Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака

Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
КП - Калининград вчера в 11:52
Космос

Телескоп снял символ Хэллоуина на краю Галактики

Газета.Ru 31 октября в 05:46
Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 19:14
Единоборства

Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жёсткого ублюдка»

Бойцы полусреднего веса поборются за неофициальный пояс «самого жёсткого ублюдка», так называемый титул BMF.
Чемпионат вчера в 16:32
Политика

Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров

Проблема подготовки квалифицированных кадров является острой для России, без принятия мер к концу 2030 года их дефицит составит около трех миллионов человек, что в свою очередь может привести к многомиллиардным потерям для экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками WorldSkills Hi-Tech-2019.
РИА Новости вчера в 18:03
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Футбол

«Барселона» уступила в гостях «Леванте»

Советский спорт 13:21
Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 31 октября в 09:33
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