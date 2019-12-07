РПЛ

Sport24.ruSport24.ru«Тамбов» подтвердил переход Осипенко в «Ростов»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что центральный защитник команды Максим Осипенко продолжит карьеру в «Ростове».
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Тамбов» и «Ростов» договорились о переходе Осипенко

По информации «СЭ», «Тамбов» и «Ростов» договорились о переходе защитника Максима Осипенко в ростовский клуб.
Спорт-Экспресс05 декабря в 08:24

Подробнее о событии

«Тамбов» и «Ростов» договорились о переходе Осипенко

Спорт-Экспресс05 декабря в 08:24

«Ростов» заплатит «Тамбову» за Осипенко 500 тысяч евро

Metaratings07:27

В «Тамбове» подтвердили переход защитника Осипенко в «Ростов»

Sports.ru08:37

СМИ: Защитник «Тамбова» Осипенко перейдет в «Ростов»

ProstoProSport05 декабря в 08:44

Худяков подтвердил трансфер Осипенко в «Ростов»

Чемпионат08:52

«Тамбов» подтвердил переход Осипенко в «Ростов»

Sport24.ru08:21

В «Тамбове» подтвердили переход центрального защитника команды в «Ростов»

Sportbox.RU08:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:44, Ашберн
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Lenta.ru 15:57
Происшествия

Автомобиль сбил девять пешеходов в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде четыре автомобиля столкнулись, в результате чего одна машина совершила наезд на пешеходов, пострадали девять человек.
Реальное время 10:57
Общество

Названы попадающие под регулирование нового документа автомобили

7 декабря сообщалось, что в России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Известия 14:37
Общество

Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
RT на русском 12:06
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ 17:38
Футбол

Лацио нанес «Ювентусу» первое в сезоне поражение в чемпионате Италии

"Лацио" продлил победную серию в чемпионате Италии до семи матчей, а "Ювентус" потерпел первое поражение в текущем розыгрыше турнира.
РИА Новости 17:00
Футбол

Президент «Реала» предложил создать европейскую суперлигу

Президент «Реала» Флорентино Перес предлагает реформировать европейский футбол, информирует New York Times.
Спорт-Экспресс вчера в 02:50
Армия и оружие

В США сравнили истребители Су-57 и F-22 Raptor

Американские журналисты сравнили характеристики F-22 Raptor и российского Су-57 и пришли к выводу, что вероятность победы в бою одного из "превосходных самолетов" будет определяться разве что броском монеты.
Газета.Ru вчера в 15:21
Политика

Лукашенко оценил темпы интеграции России и Белоруссии

РИА Новости 08:14
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.
РБК 17:25
Космос

В SpaceX показали старт корабля с «могучей» мышью на борту

Борт доставит на орбиту две тонны грузов Компания SpaceX показала на видео успешный запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon.
SM News 05 декабря в 12:58
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Кино

Появился первый трейлер комедии «Главный герой» с Райном Рейнольдсом

На YouTube-канале 20th Century Fox Russia выложили первый трейлер фильма "Главный герой", в котором главную роль исполнил американский актер Райан Рейнольдс.
Газета.Ru 17:33
Футбол

Головин помог «Монако» обыграть «Амьен»

"Монако" обыграл "Амьен" в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Монако".
Газета.Ru 16:46
Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» победить «Мальорку»

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 5:2. В составе каталонского клуба хет-трик сделал Лионель Месси (17, 41, 83-я минуты), еще по одному голу забили Антуан Гризманн (7-я) и Луис Суарес (43-я).
РИА Новости 17:16
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

Одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире Forbes составило ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов, которые суммарно заработали более миллиарда долларов в 2019 году.
Народные новости вчера в 20:42
Здоровье

Здоровье детей под угрозой: Эстония испытывает острый дефицит лекарств

Эстонский союз педиатров обратился к Министерству социальных дел, Департаменту лекарств и Больничной кассе с письмом о том, что поставки необходимых детских лекарств затруднены и ставят под угрозу здоровье детей.
Sputnik Эстония вчера в 08:50
Футбол

ФК «Уфа» на выезде выиграл у «Ахмата»

Было задание на матч, чтобы команда сыграла высоко, подальше от своих ворот, все получилось – сказал по окончании встречи главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев.
Газета Республика Башкортостан 13:55
Происшествия

В Тюмени в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек

В Тюмени в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек.
Газета.Ru 11:20
Здоровье

Süddeutsche Zeitung (Германия): много яда и витамина С (Süddeutsche Zeitung)

Применение инсектицида в Германии запрещено и, по мнению экспертов, никогда не должно было выйти на рынок.
ИноСМИ 16:26
Происшествия

В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки

В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
RT на русском 03:47
Шоу-бизнес

Эрика Герцег прокомментировала свои отношения с Константином Меладзе

Одной из самых сексуальных солисток нового состава «ВИА Гры» Эрике Герцег активно приписывают роман с ее продюсером Константином Меладзе, что сильно расстраивает девушку.
Bimru.ru 01:20
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Наука

Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь

Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Sibnet Новости вчера в 07:33
Шоу-бизнес

Обнажившую грудь Серябкину поклонники назвали «килькой»

РЕН ТВ 17:14
Авто

Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд

Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Aobe.ru 06:34
Культура

Мединский: «Русские сезоны» охватили 90 городов Германии

Культурный фестиваль "Русские сезоны" охватил 90 городов Германии, в его рамках прошло на данный момент 437 мероприятий.
ТАСС 13:20
Общество

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
РИА Новости 15:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Александрович Осипенко
Российский футболист
Российский футболист, центральный защитник клуба «Тамбов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное