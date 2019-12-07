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Sport24.ruSport24.ru«Тамбов» подтвердил переход Осипенко в «Ростов»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что центральный защитник команды Максим Осипенко продолжит карьеру в «Ростове».
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с чего всё началось

«Тамбов» и «Ростов» договорились о переходе Осипенко

По информации «СЭ», «Тамбов» и «Ростов» договорились о переходе защитника Максима Осипенко в ростовский клуб.
Спорт-Экспресс05 декабря в 08:24

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«Тамбов» и «Ростов» договорились о переходе Осипенко

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В «Тамбове» подтвердили переход центрального защитника команды в «Ростов»

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