По информации «СЭ», «Тамбов» и «Ростов» договорились о переходе защитника Максима Осипенко в ростовский клуб.

с чего всё началось

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что центральный защитник команды Максим Осипенко продолжит карьеру в «Ростове».

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