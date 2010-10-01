Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Тамбов» поздравил Григоряна с днём рождения

«Тамбов» в своём «твиттере» поздравил с днём рождения главного тренера Александра Григоряна.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Тамбов» поздравил Григоряна с днём рождения

Чемпионат05:03

«Благодарим и любим». «Тамбов» душевно поздравил Григоряна с днем рождения

Спорт-Экспресс04:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:59, Вашингтон
Происшествия

Нападающий «Рейнджерс» Дефо попал в аварию после матча

Форвард «Рейнджерс» Джермейн Дефо стал участником ДТП после игры 7-го тура чемпионата Шотландии против «Абердина».
Матч ТВ 16:45
Культура

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова

ТАСС 06:59
Единоборства

Каннонье нокаутировал Херманссона в главном поединке UFC Fight Night

Спорт-Экспресс 16:57
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Общество

Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России

На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Происшествия

В США неизвестный мужчина напал с ножом на людей в торговом центре

Пять человек пострадали в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, в торговом центре в Балтиморе штата Мэриленд (США).
РБК 17:15
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 12:34
Кино

Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel

Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости вчера в 18:42
Единоборства

Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя

Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия вчера в 22:48
Армия и оружие

Глава МИД Сирии заявил о крупнейшей группировке террористов в Идлибе

Политика Сегодня 12:29
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru 13:31
Киберспорт

Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2

Чемпионат 09:26
Наука

Ученые уточнили дату зарождения жизни на Земле

Московский Комсомолец 26 сентября в 09:34
Политика

Роухани поддержал перенос штаб-квартиры ООН из США

Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что Тегеран поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну.
Газета.Ru 26 сентября в 16:17
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Футбол

«Локомотив» оказался сильнее «Зенита»

Вести.Ru 14:06
Кино

«Кризис на бесконечных землях»: первый взгляд на Супермена из «Царства небесного»

Srnsk 08:12
Происшествия

В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца

ТАСС 11:25
Футбол

Черышев принёс «Валенсии» победу в Бильбао

Победу в поединке отпраздновали гости со счетом 1:0. Единственный гол забил российский хавбек Денис Черышев.
Евро-футбол.ру 08:54
Наука

Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака

Российская газета 01:43
Шоу-бизнес

Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Собчак

Режиссер Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше своей супруги - телеведущей Ксении Собчак.
Газета.Ru 12:26
Футбол

Футболисты «Монако» разгромили «Брест»

В Монако завершилась встреча восьмого тура чемпионата Франции между одноименной командой и "Брестом".
Вести.Ru 17:10
Политика

Эрдоган предложил Трампу продать ЗРК Patriot

REGNUM 10:22
Здоровье

Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила

На Кубани сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали сразу несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила.
Регион online 26 сентября в 08:20
Армия и оружие

Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников

Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия вчера в 09:03
Политика

Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК 16:17
Футбол

«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА

RT на русском 04:59
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк

Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru 12:54
Происшествия

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС 16:33
Армия и оружие

Украина раскрыла эффективность американских радаров

Что же касается американских радаров AN/TPQ-53, о которых идет речь в материале, то они предназначены для отслеживания источников артиллерийских и минометных атак на малой дальности.
Дни24 вчера в 11:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Витальевич Григорян
Российский тренер
Российский футбольный тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное