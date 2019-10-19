РПЛ

RT на русскомRT на русском«Тамбов» принял отставку главного тренера команды Григоряна

Тамбов — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
13′
Вараздат Ароян
Михаил Костюков
Олег Чернышев
59′
Владимир Обухов
61′
63′
Николай Димитров
Андрей Панюков
64′
Андрей Егорычев
Петрюс Бумаль
70′
Эрик Бикфалви
73′
Владимир Ильин
Антон Килин
Хетаг Хосонов
73′
76′
Вараздат Ароян
Алексей Рыбин
Хасан Мамтов
82′
90′+1′
Петрюс Бумаль
90′+4′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Как сообщает официальный сайт «Тамбова», контракт со специалистом будет разорван по обоюдному согласию сторон. Григорян подал в отставку после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» (1:2).
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