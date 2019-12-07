РПЛ
МордовМедиа«Тамбов» разгромил «Оренбург» в Саранске
В матче 19 тура чемпионата России по футболу «Тамбов» разгромил «Оренбург». Встреча проходила в Саранске и закончилась со счетом 3:0. Все главные события развернулись во втором тайме. Неудача настигла гостей на 51 минуте, когда Радакович пробил по своим же воротам.
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В России изменится состав сопроводительных документов на машины
В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
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Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
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Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
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Суд арестовал обвиняемого по делу об Эльджаркиеве
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Ученые впервые создали химер, скрестив свиней с обезьянами
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Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
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В Москве Пугачева представила фильм «Тот самый концерт»
В Москве состоялся показ фильма народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Тот самый концерт», сообщает ТАСС.