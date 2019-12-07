РПЛ

МордовМедиаМордовМедиа«Тамбов» разгромил «Оренбург» в Саранске

В матче 19 тура чемпионата России по футболу «Тамбов» разгромил «Оренбург». Встреча проходила в Саранске и закончилась со счетом 3:0. Все главные события развернулись во втором тайме. Неудача настигла гостей на 51 минуте, когда Радакович пробил по своим же воротам.
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