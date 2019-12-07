РПЛ
ТАСС Спорт«Тамбов» разгромил «Оренбург» в матче чемпионата России по футболу
"Тамбов" со счетом 3:0 победил "Оренбург" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", где "Тамбов" проводит домашние матчи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:44, Ашберн
Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко
Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.
Наука
Лингвисты установили точное количество языков на Земле
Лингвисты установили точное количество языков, которые имеются на Земле.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.
Здоровье
Süddeutsche Zeitung (Германия): много яда и витамина С (Süddeutsche Zeitung)
Применение инсектицида в Германии запрещено и, по мнению экспертов, никогда не должно было выйти на рынок.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Происшествия
Возросло число погибших во время пожара в колледже Одессы
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Амьен»
"Монако" обыграл "Амьен" в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Монако".
Происшествия
Брата убитого отцом-сектантом мальчика поместили в психбольницу
В правоохранительных органах сообщили, что брата девятилетнего мальчика, которого в Екатеринбурге убил отец-сектант, поместили в психиатрическую больницу.
Политика
Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.
Политика
Соловьев напомнил Украине о предупреждении Путина из-за Донбасса
Ранее, как напоминает RT, украинский президент Владимир Зеленский утвердил в рамках подготовки к встрече пять сценариев возвращения Донбасса и признался, что боится безрезультативных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Футбол
Евгений Гинер назвал Александра Егорова «конченым негодяем»
Президент футбольного клуба ЦСКА после матча против "Краснодара" в 19-м туре РПЛ жестко раскритиковал работу руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Политика
В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией
В центре Минска 7 декабря проходит не согласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией.
Здоровье
Врач порекомендовал не употреблять хурму при некоторых заболеваниях
Российский врач Григорий Конев предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний и рассказал кому и из-за каких болезней ни в коем случае вообще нельзя есть этот фрукт.
Происшествия
В Биробиджане начался пожар в торговом центре
Автоспорт
Шварцман и Мазепин закончили день в тройке на тестах Формулы-2
Российские гонщики Формулы-2 Роберт Шварцман и Никита Мазепин стали вторым и третьим соответственно в дневной сессии второго дня тестов в Абу-Даби.
Армия и оружие
США заявили об отставании от России в разработке гиперзвуковых ракет
Соединенные Штаты отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
B Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 года вырастут на 6,6%.
Армия и оружие
Пуск грозящей Крымскому мосту украинской ракеты сняли на видео
Видео испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" попало в сеть.
Энергетика
Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Общество
На севере Франции нашли статуэтку Венеры возрастом 23 тыс. лет
Древняя статуэтка богини плодородия Венеры времен позднего палеолита (40-12 тыс. лет до н.э.) найдена в районе Ренанкур города Амьен (департамент Пикардия на севере Франции).
Общество
В России обновят сопроводительный документ на автомобиль
В России обновят обязательный сопроводительный документ, выдаваемый на покупаемый автомобиль.
Общество
Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома
Традиция зажигания огней на рождественской ёлке у Белого дома ведет свое начало с 1923 года, когда президент Калвин Кулидж зажег гирлянду из 2,5 тысячи красных, белых и зеленых огней.
Здоровье
Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак
«Если, например, ваш отец умер от рака в 56 лет, вам необходимо начинать проходить обследование каждый год после 46 лет», — уточняет Аллахвердян.
Шоу-бизнес
Певица МакSим опять выходит замуж
Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.