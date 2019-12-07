РПЛ

ТАСС СпортТАСС Спорт«Тамбов» разгромил «Оренбург» в матче чемпионата России по футболу

"Тамбов" со счетом 3:0 победил "Оренбург" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", где "Тамбов" проводит домашние матчи.
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«Тамбов» в большинстве разгромил «Оренбург» в РПЛ и покинул зону вылета

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«Тамбов» разгромил «Оренбург»

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:09, Ашберн
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