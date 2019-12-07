"Тамбов" со счетом 3:0 победил "Оренбург" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", где "Тамбов" проводит домашние матчи.

«Тамбов» разгромил «Оренбург» в матче чемпионата России по футболу

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