РПЛ
ТАСС Спорт«Тамбов» разгромил «Оренбург» в матче чемпионата России по футболу
"Тамбов" со счетом 3:0 победил "Оренбург" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", где "Тамбов" проводит домашние матчи.
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Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
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Частичным решением проблемы плохого настроения могло бы стать восполнение недостающего витамина.
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В смартфонах на Android появилась новая уникальная функция
Компания Google представила полезную функцию для Android, позволяющую отключать уведомления от приложений.
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Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером
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«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал в актив голевую передачу.
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Минпросвещения предложило увеличить зарплаты учителям
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20-летняя дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина взяла псевдоним
20-летняя дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина взяла псевдоним Пока неизвестно, стала ли Елизавета менять фамилию и в паспорте.
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В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
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Об ожиданиях от встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.
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КНДР больше не обсуждает с США денуклеаризацию
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Кино
Режиссер «Дау» попросил Мединского разрешить прокат всех частей фильма
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Подозреваются два человека, передает телеканал "Россия 24". Президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря на Украине днем траура.
Армия и оружие
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео
Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выложил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлены перебрасываемые по железной дороге танки.
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HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
В отраслях информационных технологий (ИТ) и розничной торговли оказались самые быстрорастущие зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
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Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Наука
Запретный токен сладок: о сырьевых и исследовательских токенизированных биржах
Предполагается, что эта платформа позволит снизить существующие административные издержки и позволит клиентам покупать обеспеченные металлом токены, которые в любой момент можно обменять на реальный металл или его стоимость.
Космос
Защита от атаки роя легких ударных беспилотников найдена
Использование эффекта многократного отражения детонационных волн при разделении ступеней приводит к повышению КПД преобразования химической энергии топлива в механический импульс полезного груза.
Армия и оружие
Эрдоган назвал условие вывода турецких войск из Сирии
По словам турецкого президента, Анкара не станет выводить войска до тех пор, пока народ Сирии не скажет: «Спасибо, вы уже можете уходить».
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Поветкин и Хантер завершили бой вничью
Армия и оружие
США пока не планируют значительного наращивания сил на Ближнем Востоке
Пентагон не планирует в ближайшее время дополнительно отправлять на Ближний Восток значительные силы.
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Общество
Стрельбу на авиабазе во Флориде устроил служащий ВС Саудовской Аравии
Ранее 6 декабря сообщалось, что число погибших в результате стрельбы на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США Пенсакола в штате Флорида возросло до четырех, среди погибших и сам стрелок.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Владимир Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Донбассе
Телеканал RT сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими ВСУ в зоне боевых действий в Донецкой области.
Происшествия
В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки
В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Общество
Водопад Виктория обмелел до тонкой струйки
Привлекающий миллионы туристов в Замбию и Зимбабве водопад превратился в струйку из-за сильнейшей засухи.