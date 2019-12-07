"Тамбов" со счетом 3:0 победил "Оренбург" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", где "Тамбов" проводит домашние матчи.

«Тамбов» разгромил «Оренбург» в матче чемпионата России по футболу

Армия и оружие Путин подчеркнул важность развития искусственного интеллекта Президент России Владимир Путин заметил, что развитие технологий искусственного интеллекта нужно не только для военных дел, но и для гражданского сектора и создания передовых производств, пишет «МК».

Общество Депрессивность россиян получила неожиданное объяснение Частичным решением проблемы плохого настроения могло бы стать восполнение недостающего витамина.

Общество В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

Политика КНДР больше не обсуждает с США денуклеаризацию На повестке переговоров Северной Кореи с США вопрос ядерного разоружения больше не стоит, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.

Шоу-бизнес Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.

Наука Запретный токен сладок: о сырьевых и исследовательских токенизированных биржах Предполагается, что эта платформа позволит снизить существующие административные издержки и позволит клиентам покупать обеспеченные металлом токены, которые в любой момент можно обменять на реальный металл или его стоимость.

Космос Защита от атаки роя легких ударных беспилотников найдена Использование эффекта многократного отражения детонационных волн при разделении ступеней приводит к повышению КПД преобразования химической энергии топлива в механический импульс полезного груза.

Общество Стрельбу на авиабазе во Флориде устроил служащий ВС Саудовской Аравии Ранее 6 декабря сообщалось, что число погибших в результате стрельбы на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США Пенсакола в штате Флорида возросло до четырех, среди погибших и сам стрелок.