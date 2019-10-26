РПЛ
ProstoProSport«Тамбов» разгромил «Уфу» и прервал безвыигрышную серию
Матч проходил в Саранске и завершился со счетом 3:0 в пользу номинальных хозяев. Голы за «Тамбов» забили Михаил Костюков, Владимир Обухов и Адесойе Ойеволе. Благодаря этой победе тамбовчане прервали четырехматчевую безвыигрышную серию.
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