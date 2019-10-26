РПЛ
Soccer.ru«Тамбов» разгромил «Уфу» на домашнем поле
«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче 14-го тура РПЛ. После этого матча «Уфа» занимает восьмую строчку (16 очков) в таблице, а «Тамбов» - последнюю (11 очков).
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«Тамбов» прервал серию из 3 поражений в РПЛ в первом матче после отставки Григоряна
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